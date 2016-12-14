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    Голая королева: наряд plus-size модели Эшли Грэм вызвал споры в Сети

    • Сьогодні, 16:34
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    А Эшли Грэм умеет провоцировать публику: не успели все забыть про откровенные съемки самой популярной plus-size модели для Sports Illustrated и для кампании дизайнера Прабала Гурунга (там девушка обнажилась полностью), как она вновь показала обществу свои аппетитные формы.

    Правда, на этот раз Эшли похвасталась фигурой не на фотосессии, а в аэропорту, надев достаточно странный и «голый» костюм. Дело в том, что наряд не только соблазнительно обтягивал формы модели, но и был «бесцветного» телесного оттенка, из-за чего создавалось ощущение наготы. Нюдовый костюмчик Грэм дополнила черными слипперами, курткой и бордовой сумочкой.

    Несмотря на то, что в инстаграме Эшли собрались в основном почитатели ее фигуры, даже они были шокированы внешним видом своего кумира. Впрочем, саму модель этот факт не особо волнует: она любит себя любой. Девушка не раз признавалась, что гордится своими пышными формами и готова демонстрировать их постоянно. Собственно, что она и делает: практически каждый выход Эшли является вызовом общепринятым стандартам красоты.

    BTS from my @si_swimsuit shoot in #Fiji

    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

    Джерело: graziamagazine.ru

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