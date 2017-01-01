Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87
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Клинт Иствуд вручает награду «Герой» на Guys Choice Awards 2016
Среди голливудских мачо и роковых красавцев Клинт Иствуд занимает особое место
Его популярность держится на самом высоком уровне более шестидесяти лет. Он сумел не только создать образ сильного и решительного человека на экране, он сумел быть таковым и в голливудской повседневности, что едва ли не труднее.
Иствуд снимается в фильмах, которые сам ставит и чаще всего сам продюсирует: он хозяин своей судьбы и единственный автор своего успеха. И его четыре «Оскара» — только его личное достижение.
31 мая Клинту Иствуду исполняется 87 лет.
Джерело: Газета.Ру