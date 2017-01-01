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    Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87

    • Сьогодні, 18:16
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    <span>Клинт Иствуд вручает награду &laquo;Герой&raquo; на Guys Choice Awards 2016</span>
    Клинт Иствуд вручает награду «Герой» на Guys Choice Awards 2016

    Среди голливудских мачо и роковых красавцев Клинт Иствуд занимает особое место

    Его популярность держится на самом высоком уровне более шестидесяти лет. Он сумел не только создать образ сильного и решительного человека на экране, он сумел быть таковым и в голливудской повседневности, что едва ли не труднее.

    Иствуд снимается в фильмах, которые сам ставит и чаще всего сам продюсирует: он хозяин своей судьбы и единственный автор своего успеха. И его четыре «Оскара» — только его личное достижение.

    31 мая Клинту Иствуду исполняется 87 лет.

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    Клинт Иствуд в молодости
    Клинт Иствуд в молодости
    Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» (1966)
    Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87
    Джек Николсон, Клинт Иствуд и Барбра Стрейзанд на сцене во время вручения премий «Оскар» за фильм Иствуда «Непрощенный», 1993 год
    Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87
    Кадр из фильма «Грязный Гарри» (1971)
    Кадр из фильма «Совершенный мир» (1993)
    Кадр из фильма «Малышка на миллион» (2004)
    Кадр из фильма «Гранд Торино» (2008)
    Риз Уизерспун и Клинт Иствуд
    Клинт Иствуд вручает награду «Герой» на Guys Choice Awards 2016
    Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87
    Голливудскому мачо Клинту Иствуду — 87

    Джерело: Газета.Ру

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