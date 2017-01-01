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    «Голос країни-2017»:Тина Кароль и Джамала «отправили в нокаут» своими соблазнительными образами

    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка
    Джамала
    Фото: 1plus1.ua
    Джамала

    Тренеры популярного шоу удивляют своими изысканными образами

    Тренеры Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин удивляют не только выбором пар и необычными музыкальными номерами, но и модными образами, сообщает 1plus1.ua.

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    Так, на первом «вокальном баттле» Тина Кароль покорила зрителей изысканным облегающим зеленым платьем с разрезами и вышивкой от британского дизайнера Julien Macdonald.

    Свой образ Потап дополнил песочной удлиненной курткой и очками в тонкой оправе, а Сергей Бабкин не изменил классического сдержанного стиля, выбрав белую рубашку и бежевый твидовый пиджак.

    Джамала поразила зрителей стильным неопреновым костюмом со свитшотом от грузинского бренда Dаtuna, украшенным белыми «крыльями» из шелковой тафты.

    На прошлом эфире Тина Кароль в выборе наряда не изменила британском дизайнеру Julien Macdonald и появилась в изящном платье с вышивкой.

    Джамала поразила элегантным образом, дополнив его виниловой лаковой юбкой, топом и высокой прической.

    Потап одел модный спортивный костюм.

    Сергей Бабкин предпочел уютный серый сдержанный костюм с гольфом, дополненный необычной бутоньеркой в виде английской розы.

    Супружеская телепара ведущих «Голоса страны» - Юрий Горбунов и Катя Осадчая - как всегда соответствовала модным трендам и последним тенденциям.

    Юрий выглядел прекрасно в классическом черном костюме с молниями, а Катя Осадчая была чрезвычайно нежной в платье молочного цвета с оборками от украинского дизайнера Елены Ревы.

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