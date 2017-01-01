«Голос країни-7»: бывшая участница «Армии» спела народную песню, покорив и тренеров, и зрителей

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Вера Кекелия

Впечатляющее исполнение народной песни

Бывшая участница группы «Армия» Вера Кекелия во время нокаутов «Голоса» исполнила народную украинскую песню «Ой не ходи Грицю». Нестандартное исполнение народной песни впечатлило тренеров проекта.

Потап был очарован исполнением Веры, ее тренер Сергей Бабкин также похвалил певицу. Единственным критиком певицы оказалась Джамала, отметив, что ей все равно нравится Вера. Тем не менее, девушка осталась в проекте, и будет участвовать в следующих этапах.