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    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца

    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка
    Фото: пресс-служба канала &laquo;1+1&raquo;
    Фото: пресс-служба канала «1+1»

    Звезды проекта предстанут на страницах Viva

    Участники седьмого сезона проекта «Голос країни» Наиле Ибраимова, Вера Кекелия, Роман Дуда, Марта Адамчук, Роман Руссу, Ингрет Костенко и Галина Шкода снялись в яркой фотосессии для глянцевого журнала Viva.

    Финалисты проекта позировали перед фотокамерами в модных нарядах и откровенно делились своими историями.

    Подопечная Джамалы крымчанка Наиле Ибраимова поразила читателей свежим и современным образом. Стилисты подобрали девушке платье-вышиванку красного цвета. Образ дополнили кожаными сапогами, вышитыми цветами и шляпой с широкими полями.

    Интересно, что во время фотосессии Наиле призналась, что ее сердце свободно и она ждет любовь всей своей жизни.

    Участница из команды Сергея Бабкина Вера Кекелия позировала в длинном голубом платье с открытыми плечами, и даже рассказала, что в прошлом году планировала ехать в другую страну работать, но в день отъезда увидела новость о кастинге «Голосу країни» и не села на самолет.

    «Я была у родителей и должна была ехать работать по контракту в Дубае. В день вылета я увидела анонс нового сезона «Голосу» и почувствовала, что эта поездка - не мой вариант. В результате пошла на предкастинг».

    Напомним, что в минувшее воскресенье состоялся первый прямой эфир самого масштабного вокального проекта страны, по результатам которого в полуфинал прошли Наиле Ибраимова и Анна Кукса из команды Джамалы, Вера Кекелия и Марта Адамчук из команды Сергея Бабкина, Роман Руссу и Ингрет Костенко из команды Потапа, Александр Клименко и Katya Chilly из команды Тины Кароль. 

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    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    «Голос країни-7»: участники проекта снялись в фотосессии для глянца
    Фото: пресс-служба канала «1+1»

    Джерело: ТСН

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