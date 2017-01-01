«Голос країни-7»: Тина Кароль призналась, что болеет за участницу из команды Сергея Бабкина

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В воскресенье на телеканале «1+1» состоялся первый прямой эфир седьмого сезона проекта «Голос країни»

Поддержать финалистов и тренеров пришли участники прошлых сезонов Влад Каращук, Анастасия Прудиус и победительница «Голос. Діти-3» Элина Иващенко, а Сергей Бабкин даже пригласил всю свою семью, маму и тещу, которые на протяжении всего времени болели за тренера и его подопечных.

Своим зажигательным исполнением песни Think Aretha Franklin Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, подняла тренеров и всех зрителей в зале со своих мест и заставила танцевать вместе с ней.

«Сегодня ты своим примером показала всем девушкам, что ничего не нужно бояться и всегда идти только вперед. Спасибо тебе за эту эмоцию свободы», - прокомментировал выступление своей участницы Сергей.

Еще одна участница из команды Сергея Марта Адамчук заворожила зрителей аутентичным исполнением песни своего тренера «Агов», а Тина Кароль даже призналась девушке в своей привязанности:

«Я на этом проекте болею за Марту Адамчук. Ты, Марта, даже не представляешь, сколько в тебе силы!» - отметила певица.

Билет в полуфинал Сергей Бабкин подарил Вере Кекелия, а Украина проголосовала за Марту Адамчук.