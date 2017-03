Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоу «Голос країни» (Украина)

«Скотч» начинает «прямой репортаж» вокальных поединков, которые стартовали на шоу «Голос країни 2017». Каждые выходные мы отслеживаем последние события на поле битвы лучших голосов Украины и делимся с вами самыми интересными моментами

Для поклонников шоу «Голос країни-2017» начался самый интересный этап – вокальные битвы лучших голосов Украины. Это значит, что тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль из участников своих команд сформировали дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из «вокального боя» и продолжить участие в проекте сможет только один участник.

В эти выходные, 12 марта, состоялись первые «батлы» вокалистов «голоса». «Скотч» предлагает вашему вниманию поединки четырех команд:

Команда Сергея Бабкина

Сергей Бабкин на шоу «Голос країни»

После первой вокальной битвы в команде Сергея Бабкина остались пять невероятных участников - Вера Кекелия, Кирилл Сулига, Эмиль Вилонджа, Юлия Митяшова и Нати Гейл, которого звездный тренер смог украсть у Тины Кароль.

Первыми на сцену «Голоса країни» вышли подопечные Сергея Бабкина нежная Вера Кекелия и боевая Ксена Иванова. Девушки исполнили акустическую версию песни Lady Gaga «Paparazzi».

Настоящую гремучую смесь подготовил Сергей Бабкин, когда объединил в один дуэт Кирилла Сулигу и Эдгара Винницкого. Ребята спели хит группы «Coldplay» - «Hymn For The Weekend», однако во время выступления вокалисты растерялись и не смогли показать силу своего голоса. Тем не менее, в команде Сергея Бабкина остался Кирилл Сулига.

Эмиль Вилонджа и Юлия Боризненко чувственно спели хит группы «Океан Эльзы» - «Не уходи». Джамала даже заподозрила чувства между вокалистами. В команде Сергея Бабкина остался Эмиль Вилонджа.

Юлия Митяшова и Юлия Запорожец талантливо исполнили свою версию песни Земфиры «Позвони, и я буду знать», аккомпанируя себе на фортепиано. Звездные тренеры были поражены выступлением девушек, однако в своей команде Сергей Бабкин оставил Юлию Митяшову .

Команда Джамалы

Джамала на шоу «Голос країни»

По результатам нового этапа в команде Джамалы остались пятеро участников - Яна Блиндер, Ольга Богатыренко, Галина Шульга и Оксана Цимбалист. Кроме того звездной наставнице удалось «украсть» участника команды Сергея Бабкина - Юлию Запорожец.

Первый «вокальный баттл» в команде Джамалы оказался для тренера сложным и очень эмоциональным. На сцену проекта вышли «космическая» Яна Блиндер и экс-администратор «Голоса країни» Александра Погуляй.

Девушки настолько эмоционально исполнили песню Сергея Бабкина «Прости», что захваченный автор песни стоя аплодировал и кричал «Браво». Выбор победителя первого «баттла» для Джамалы оказался очень сложным. Тренер оставила в проекте Яну Блиндер, а после того, как Александру Погуляй не украл никто из тренеров не смогла сдержать слез, настолько жалко ей было расставаться с участником.

Ярким оказалось выступление Народной артистки Украины Аллы Кудлай и одесситки Ольги Богатыренко, которые на сцене проекта талантливо исполнили песню Джамалы «Почему цветы имеют глаза». Сражаться за победу в «баттле» 24-летней Ольге было невероятно трудно, но еще сложнее оказалось Джамале принять решение, кому суждено остаться в проекте. Но Алла Кудлай своим смелым благородным поступком остановила муки выбора:

«Я очень благодарна вам, друзья! Но я продолжать больше не буду. Я даю шанс Оле, очень талантливой девочке из Одессы, продолжить участие в проекте», - сказала певица.

На прощание Алла Кудлай прочитала трогательного стихотворения о своей любви к песне.

Оксана Цимбалист и Юлия Лунга спели песню своего звездного тренера Джамалы «Ливень», которую она выполняет вместе с «Бумбокс» и Pianoбой. Джамала заверила, что на репетициях вокалистки спели значительно лучше. В своей команде звездная тренер оставила Оксану Цимбалист.

Галина Шульга и Екатерина Маргарян заставили всех зрителей танцевать под особое исполнение песни The Weeknd «Can not Feel My Face». Звездная тренер призналась, что она осталась довольна выступлением вокалисток, однако Джамала дала второй шанс Галине Шульге.

Команда Потапа

Потап на шоу «Голос країни 2017»

После первого вокального «баттла» в команде Потапа остались пять талантливых участников - Роман Руссу, Катя Еременко, Владислав Белик и Валерий Величко. Кроме того звезеному наставнику удалось «украсть» подопечную Джамалы Екатерину Маргарян.

Невероятно напряженным оказался «вокальный бой» одессита Романа Руссу и виолончелистки Полины Кермеш, которые исполнили песню группы Moroon 5 «Sugar». Тина Кароль отметила профессиональный рост Полины Кермеш на проекте, которая впервые отложила виолончель и спела без нее. Потап выбрал победителем «баттла» Романа Руссу. Конечно же, девушка расстроилась и даже засомневалась, стоит ей дальше заниматься вокалом. На что Потап произнес пламенную речь, чтобы поддержать талантливую вокалистку:

«Я считаю, что наша задача здесь не поломать человеку судьбу и не заставить его отвлечься от музыки. Наоборот, твое выступление показывает, что ты можешь выступать без виолончели и с ней. Я не могу ни так, ни так. Но я здесь сижу и «умничаю» на месте супер-звезд. А знаешь, почему? Потому что я очень хотел. Пожалуйста, занимайся дальше музыкой, и сегодня мы будем петь с тобой вместе в караоке ».

Выступление участников Потапа, загадочной девушки в вуали и феминистки Салтанат Ашировой, которые исполнили песню «Наверно потому что», запомнилось тем, что поддержать их пришли популярные солисты группы «Время и стекло» Надя Дорофеева и Позитив. Звезды, чью песню исполнили участницы «Голоса країни-7», вышли на сцену проекта, чтобы поддержать участниц.

Победительницей «баттла» Потап выбрал девушку, которая скрывает лицо, но Джамала сразу воспользовалась возможностью и «украла» Салтанат, несмотря на то, что на «слепых прослушиваниях» раскритиковала выступление участницы.

«В этом баттле для меня была абсолютная победа Салтанат. Это было прекрасно!», - восхищенно прокомментировала Джамала.

Прогрессивная мама Ирина Гросу и харизматичный Владислав Белик подарили зрителям песню Carla's Dreams «Sub Pielea Mea» .В своей команде Потап оставил Владислава Белика, который мастерски перевоплотился в образ и приложил все усилия, чтобы понравиться зрителям. В итоге, Потап выбрал парня.

Валерий Величко и Илона Благополучная эмоционально спели песню Sia «Bird Set Free» .В следующий этап прошел актер Валерий Величко, а Илона Благополучная вынуждена была покинуть шоу.

Команда Тины Кароль

Тина Кароль на шоу «Голос країни 2017»

По результатам нового этапа в команде Тины Кароль остались пятеро участников - квартет «Диапазон», Анастасия Малашкевич, Вадим Яцун и Галина Шкода. Кроме того, звездная наставница «похитила» подопечную Джамалы Юлию Лунгу.

Участники команды Тины Кароль квартет «Диапазон» и Ригоберт Мустелиер по-особенному спели песню группы «Шао бао» - «Купила мама коника» и заставили всех зрителей танцевать. Звездная наставница предпочла квартета «Диапазон».

В исполнении подопечного Тины Кароль Нати Гейла и Анастасии Малашкевич мощно прозвучала ария из мюзикла «Призрак Оперы». Мужчине не удалось попасть в команду своего наставника, однако он стал новым подопечным Сергея Бабкина.

Талантливые исполнители Глеб Сердюк и Галина Шкода нежно спели хит Ирины Билык «Одинокая» и тронули зрителей своим виступом.У своей команде Тина Кароль оставила Галину Шкоду.

Подопечные Тины Кароль харизматичный Вадим Яцун и хрупкая Кристина Дутчак мощно спели песню Скрябина «Танец Пингвина». Тина Кароль призналась, что ей было очень сложно принимать решения, однако в своей команде она оставила Вадима Яцуна.

