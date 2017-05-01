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Часть монумента, простоявшего в Киеве почти 70 лет, теперь служит элементом металлического паука на роботизированных лапах.

Голову поваленного в Киеве памятника Ленину превратили в арт-объект: к разбитой части статуи прикрепили несколько металлических конструкций, выполняющих роль лап, а саму голову установили сверху на специально сооруженную подставку. Инициатором превращения элемента памятника в металлического паука выступил депутат Киевсовета Юрий Дидовец.

«Сперва была идея сделать лапы осьминога с присосками — закрученными и связанными между собой. Потом я передумал и решил сделать паука: голова на роботизированных лапах с двигателем, которая символизирует то, что есть какая-то общая идея и бездумное выполнение всех движений и жестов, — говорит Дидовец. — Это символ эпохи тоталитаризма. Я вкладываю основную идею, что народ был порабощен, в виде этих лап, которые механически приводились в действие, в головы вкладывались какие-то абсурдные речи и идеи вождя».

На вопрос о том, передаст ли он голову Ленина в музей тоталитарного режима, который планируют открыть в Киеве, Дидовец отвечает, что «очень хорошо подумает», прежде чем сделать это. «На сегодняшний день это моя собственность, моего адвокатского объединения», — отметил он.

Монумент Ленина появился в начале бульвара Тараса Шевченко еще в 1946 году и простоял там почти 70 лет — до 8 декабря 2013 года, когда был повален во время Майдана.

Источник: «Громадське радіо»