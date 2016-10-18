«Голые» глаза: новый мейкап-тренд весны 2017

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В моде невидимые тени и немного туши на ресницах

Чем динамичнее время и чем насыщеннее твой ритм жизни, тем меньше времени остается на бьюти-изыски – уход за собой, впрочем, как и мейкап становится проще: в моде мультимаскинг и мультитаскинг. Судя по всему, голливудские звезды тоже устали от интенсивного макияжа, введя новый, весенний тренд – «голые» глаза.

Минималистичные, практически невидимые тени, пушистые, но не накладные ресницы – по сути, это твой естественный взгляд, только немного более выразительный.

Лили Коллинз предпочитает естественность

Джерело: Cosmopolitan