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    «Город грехов» перезапустят в формате сериала

    • Сьогодні, 12:57
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    Дату его выхода создатели пока не называют.

    Студии The Weinstein Company и Dimension Films объявили о запуске производства сериала по комиксу Фрэнка Миллера «Город грехов», который ранее уже дважды экранизировался американским режиссером Робертом Родригесом, пишет Deadline.

    Подробностей о новом проекте известно пока немного: сценарий для шоу напишет Глен Маззара, ранее работавший над сериалами «Ходячие мертвецы» и «Щит», а режиссером выступит Лен Уайзман, известный по фильмам «Вспомнить все» и «Другой мир». При этом отмечается, что сериал далеко отойдет от фильмов Родригеса и «будет показывать оригинальных героев и сюжеты во вселенной комикса».

    Сейчас работа над «Городом грехов» только начинается, поэтому никаких дат предположительного выхода сериала создатели пока не называют. Тем не менее к проекту уже успели проявить интерес несколько американских телеканалов, которые готовы заплатить за право показывать сериал в своем эфире.

    Джерело: Bird In Flight

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