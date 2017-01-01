Горячая Барби: Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии
- Сьогодні, 10:42
-
Розсилка
Красавица позировала в соблазнительных купальниках
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии в образе Барби для журнала Flaunt.
Красавица соблазняет в купальниках и нижнем белье в кукольном домике.
Саундтрком для съемки стала песня 1997 Barbie Girl группы Aqua.
Издание на своей странице в социальной сети заверило, что Кайли снялась в «эксклюзивной модной истории».
Дополнила образ Кайли босоножками Manolo Blahnik, Charlotte Olympia и макияжем.
Недавно стало известно, что Кайли пожертвовала организации Smile Train $ 1 млн, деньги от продажи товаров линии звезды Kylie Cosmetics lip kit Smile. Кайли помогла детям, нуждающимся в пластической операции от рождения в Перу.