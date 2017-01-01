Горячий поцелуй Брэдли Купера и Леди Гаги наделал шуму в сети

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Кадры из будущего мюзикла спровоцировали обсуждение в сети

После новости о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями дочки, в сеть попали фото, на которых новоиспеченный отец страстно целует вовсе не мать своего первенца, а Леди Гагу. Сначала поклонники Шейк были этим поступком крайне возмущены, но позднее выяснилось, что Брэдли и Леди Гага играют в любовь только на экране, снимаясь вместе в мюзикле «Звезда родилась».

И для Леди Гаги, и для Брэдли Купера фильм «Звезда родилась» стал дебютом: для нее - дебютом на большом экране в главной роли, для него - режиссерским.

Лента повествует об увядающей звезде кантри Джексоне Мэйне (Брэдли Купер), который пытается вернуть былую славу за счет продвижения молодой талантливой певицы Элли (Леди Гага). Между ними завязывается роман, который впоследствии омрачается завистью Джексона к своей же возлюбленной, которой удается за его счет добиться успеха.

По информации студии Warner Bros., Леди Гага изъявила желание, чтобы в титрах фильма было указано ее настоящее имя - Стефани Джерманотта. Специально для ленты певица записала несколько новых песен, а ряд сцен сняла с командой во время музыкального фестиваля Coachella, хедлайнером которого являлась. Увидеть ее и Брэдли старания на большом экране можно будет уже осенью этого года.

Джерело: Hello!