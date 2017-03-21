«Горжусь, что я мусульманка»: Белла Хадид рассказала о вероисповедании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Белла Хадид недавно стала героиней нового выпуска журнала Porter.

Для летнего номера издания 20-летняя модель позировала перед объективом Терри Ричардсона в нескольких довольно откровенных образах. В своем интервью, которым сопровождаются ее снимки, Белла рассказала о религии и отношении к миграционной политике Дональда Трампа.

«Мой папа приехал в Америку в статусе беженца. Именно поэтому эта тема очень волнует всю нашу семью. Наш отец всегда был очень религиозным человеком и много молился. В это время я, как правило, молилась вместе с ним. Я горжусь, что я мусульманка», — заявила манекенщица.

Как слова Хадид воспримет мусульманское сообщество пока неизвестно. Ведь ни для кого не секрет, что девушки, исповедующие ислам, не должны вести себя так, как Белла, которая без стеснений раздевается перед камерами, демонстрирует на подиумах полупрозрачные наряды, а ее гардероб состоит из довольно провокационной одежды.