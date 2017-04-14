Гостья из будущего: Кайли Дженнер перекрасила волосы в неоновый цвет

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Модель перекрасила волосы специально для знаменитого фестиваля «Коачелла»

Пожалуй, никто в семействе Кардашьян-Дженнер так не экспериментирует с внешностью, как Кайли. Причем, в первую очередь, речь идет именно о длине и цвете волос. На этот раз девушка вновь удивила поклонников в Instagram. Кайли вместе со своими подругами отправилась на знаменитый фестиваль «Коачелла» (Coachella), который проводится уже больше 15 лет и является одним из главных мероприятий года. Знаменитости становятся нередкими гостями фестиваля.

И вот Кайли решила превзойти саму себя – она предпочла появиться на «Коачелле» в новом амплуа – флуоресцентным (неоновым) зеленым оттенком. Интересно, Дженнер собирается таким образом быть заметной даже с наступлением ночи?

Подписчики модели видели ее в совершенно разных образах, но этот вызвал неоднозначную реакцию. Причем, судя по активности публикации снимков с новым цветом волос, Кайли, как всегда, в восторге от своих неординарных попыток привлечь внимание. Фанаты признались, что еще никогда не видели свою любимицу в таком виде и даже предположить не могли, что она вообще на такое решится.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Апр 14 2017 в 5:25 PDT

Вполне вероятно, что звезда просто хотела выделиться на «Коачелле», хотя дресс-код фестиваля не предполагает кардинальной смены имиджа, а лишь требует соответствовать тому уличному стилю, который там негласно сформировался. Очевидно, что спустя непродолжительное время девушка перекрасится, но пока фолловеры будут наблюдать «неоновую» Дженнер.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Апр 14 2017 в 3:59 PDT





Джерело: Spletnik