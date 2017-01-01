Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев

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Олег Винник

30 апреля в эфире одного из телеканалов состоится трансляция нового шоу Олега Винника «Моя душа…», с которым артист трижды выступил во Дворце «Украина»

Артист ежегодно дает не менее 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни являются самыми часто прослушиваемыми в Интернете и соцсетях.

Над созданием зрелищной и масштабной программы работали опытные инженеры и дизайнеры. Специально для концерта была разработана уникальная сценография.

Телезрители смогут услышать давно полюбившиеся хиты Олега Винника: «Плен», «Вовчиця», «Счастье», «Не ты», «Нино», «Здравствуй, невеста», а также 6 совершенно новых композиций, которые музыкант написал специально для киевского выступления.

Премьера новой программы на ТВ состоится 30 апреля в 20:30 на телеканале «Интер». Доля зрительских просмотров телеверсии предыдущего концерта Олега Винника и его популярность на YouTube побили все существующие рекорды.

Концертная программа «Моя душа…» представлена в рамках масштабного гастрольного тура в крупных областных центрах и небольших городах. Следующими грандиозное шоу увидят Херсон, Одесса, Винница, Черновцы, Тернополь. В связи с огромной популярностью артиста и отсутствием возможности вместить в концертных залах всех желающих попасть на концерты, Олег Винник летом продолжит свои гастроли выступлениями на открытых площадках и стадионах страны.

Джерело: Gazeta.ua