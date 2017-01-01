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    Шоу-біз

    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев

    • Сьогодні, 12:27
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    30 апреля в эфире одного из телеканалов состоится трансляция нового шоу Олега Винника «Моя душа…», с которым артист трижды выступил во Дворце «Украина»

    Артист ежегодно дает не менее 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни являются самыми часто прослушиваемыми в Интернете и соцсетях.

    Над созданием зрелищной и масштабной программы работали опытные инженеры и дизайнеры. Специально для концерта была разработана уникальная сценография.

    Телезрители смогут услышать давно полюбившиеся хиты Олега Винника: «Плен», «Вовчиця», «Счастье», «Не ты», «Нино», «Здравствуй, невеста», а также 6 совершенно новых композиций, которые музыкант написал специально для киевского выступления.

    Премьера новой программы на ТВ состоится 30 апреля в 20:30 на телеканале «Интер». Доля зрительских просмотров телеверсии предыдущего концерта Олега Винника и его популярность на YouTube побили все существующие рекорды.

    Концертная программа «Моя душа…» представлена в рамках масштабного гастрольного тура в крупных областных центрах и небольших городах. Следующими грандиозное шоу увидят Херсон, Одесса, Винница, Черновцы, Тернополь. В связи с огромной популярностью артиста и отсутствием возможности вместить в концертных залах всех желающих попасть на концерты, Олег Винник летом продолжит свои гастроли выступлениями на открытых площадках и стадионах страны.

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    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев
    Грандиозное шоу Олега Винника смогут увидеть миллионы украинцев

    Джерело: Gazeta.ua

    Олег Винник
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