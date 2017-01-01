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    Шоу-біз

    Гройсман спутал Монатика с кандидатом в депутаты

    • Сьогодні, 14:25
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    Премьер принял певца за политика во время визита в Житомир

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял Дмитрия Монатика за кандидата в депутаты. Забавный инцидент произошел во время визита политика в Житомир.

    Блогер Александр Барабошко поделился на своей странице в «Фейсбуке» роликом, на котором заснято, как премьер Владимир Гройсман вместе с делегацией из помощников и чиновников идет по городу и в какой-то момент замечает плакат с изображением певца. «Это какой-то кандидат в депутаты?» - спросил Гройсман, указав на афишу. Помощники объяснили ему, что это «певец, звезда Монатик».

    В комментариях под роликом пользователи опубликовали фото того самого плаката с артистом, которого недавно признали прорывом года в украинском шоу-бизнесе: баннер размещен на здании академического театра кукол.

    Напомним, что на днях Дмитрий Монатик явился в налоговую, чтобы задекларировать свои доходы.

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