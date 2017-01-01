Группа «Агонь»: Большинству из нас не нравилась песня «Белая стрекоза»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Агонь»

В итоге, песня принесла большой успех группе - Горюнов

Бывшие учасники группы «Quest Pistols», а выступающие в составе коллектива «Агонь» Антон Савлепов, Костя Боровский и Никита Горюк рассказали, что любят далеко не все песни, которые им приходилось записывать и исполнять. В том числе, речь идет и о нашумевшей «Белой стрекозе», отметил в интервью «Tabloid» Никита Горюнов.

«На самом деле, ситуация двоякая. Большинству из нас не нравилась «Белая стрекоза». В частности, Саша Чемеров (лидер группы «Димна суміш, также пишет песни для «Агонь» - ред.) сказал: «Я не буду это дерьмо делать». В итоге, песня принесла большой успех группе», - рассказал Горюнов.

«В «Quest Pistols» были треки, которые мне были непонятны. Потому что порой последнее слово было за продюсером. Иногда он прислушивался к нашему мнению, иногда нет. Сейчас мы вовлечены в процесс в полной мере. Поэтому таких треков либо нет, либо очень мало», - отметил о форме сотрудничества с Юрием Бардашем (продюсер «Quest Pistols», участник группы «Грибы» - ред.) Костя Боровский.

В свою очередь, Антон Савлепов отметил, что свою роль в выборе песни играет формат коллектива. «Для нас мир не делится на черное и белое, на «нравится» и «не нравится». У нас как у артистов есть свой вкус, свое мировоззрение, а также определенная ситуация, в которой мы находимся, рамки проекта. Я не занимаюсь искусством в группе «Агонь» и не занимался этим в «Quest Pistols». Это шоу-бизнес. То есть мне может нравиться ходить в музеи, смотреть на картины Мане и Матисса, слушать Thom Yorke и Beck, но я делаю «Опа-опа» (еще одна нашумевшая песня группы «Агонь» - ред.) и считаю, что это тоже круто в рамках шоу-бизнеса», - рассказал Савлепов.