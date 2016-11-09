Группа «Агонь»: Известность «Грибов» объясняется агрессивным менеджментом

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Костя Боровский не слушает «Грибы»

Я никак не отношусь к «Грибам», мне их музыка неинтересна - Костя Боровский из «Агонь»

Участник группы «Агонь» Костя Боровский в интервью «Tabloid» рассказал, как относится к творчеству нашумевшей группы «Грибы». Примечательно, что продюсер «Quest Pistols», в котором раньше выступали ребята из «Агонь», Юрий Бардаш является участником рэп-коллектива.

«Лично я никак не отношусь к группе «Грибы». Музыка, которую они создают, мне не интересна. Она ориентирована на другой культурный слой. На мой взгляд, это околомузыкальный хайповый контент, чем, в принципе, и объясняется такая широкая популярность», - отметил Костя Боровский.

По словам экс-участника «Quest Pistols», известность «Грибов» объясняется также агрессивным менеджментом и маркетингом, который эффективно поддерживает работу этого коллектива.