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    Группа «Агонь»: Известность «Грибов» объясняется агрессивным менеджментом

    • Сьогодні, 16:42
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    Костя Боровский не слушает&nbsp;&laquo;Грибы&raquo;
    Костя Боровский не слушает «Грибы»

    Я никак не отношусь к «Грибам», мне их музыка неинтересна - Костя Боровский из «Агонь»

    Участник группы «Агонь» Костя Боровский в интервью «Tabloid» рассказал, как относится к творчеству нашумевшей группы «Грибы». Примечательно, что продюсер «Quest Pistols», в котором раньше выступали ребята из «Агонь», Юрий Бардаш является участником рэп-коллектива.

    «Лично я никак не отношусь к группе «Грибы». Музыка, которую они создают, мне не интересна. Она ориентирована на другой культурный слой. На мой взгляд, это околомузыкальный хайповый контент, чем, в принципе, и объясняется такая широкая популярность», - отметил Костя Боровский.

    По словам экс-участника «Quest Pistols», известность «Грибов» объясняется также агрессивным менеджментом и маркетингом, который эффективно поддерживает работу этого коллектива.

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