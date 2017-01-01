Откуда «выросли» Грибы: все, что известно о рэперах, покоривших YouTube
- Сьогодні, 18:00
-
Розсилка
Украинская группа «Грибы». Кадр из клипа на песню «Велосипед»
Группа «Грибы» за год сняла четыре клипа, собрала аншлаг в Киеве, и отправилась в тур по странам СНГ
Первый клип музыкальной группы «Грибы» под названием «Интро» набрал около 10 млн просмотров в Youtube. Далее, один за другим, рэперы выпустили еще два клипа на вирусные песни с незатейливым мотивом и въедающимися в мозг словами. А после – альбом «Дом на колесах».
На дебютный концерт хип-хоп группы в Киеве были распроданы все 3 тысячи мест за три недели до выступления.
Последний всплеск популярности хип-хоперам принес клип на песню «Тает лед» - вирусный трек про любовь за три дня набрал на YouTube почти 6 млн просмотров. Таким образом, «Грибы» проанонсировали свой концертный тур, который стартовал 12 марта в российском Краснодаре.
Репэры не дают интервью, заявляя о том, что вся информация о группе размещена на официальном сайте. Пожалуй, это звучит, как насмешка: стоит только зайти на страницу проекта, где есть лишь клипы и афиша предстоящих выступлений.
«Скотч» собрал всю информацию об участниках проекта «Грибы», а также сделал подборку самых популярных песен. Из нашей статьи вы узнаете:
- как все начиналось;
- кто такие участники грибов;
- о чем поют грибы;
- что сейчас происходит с группой;
- песни группы «Грибы» (слушать онлайн).
Как все началось
Сначала появилось «Интро» — видео на YouTube при участии популярного видеоблогера Kyivstoner. На нем ребята с характерным говором и в слегка гротескной манере читали рэп и танцевали под бумбокс на спортивной площадке.
«Мы типа грибы, типа грибы, поднялась влага в клубе и мы растем», — вещал голос из черно-белого клипа.
Фраза ушла в народ, а «Интро» на данный момент собрало почти 12 млн просмотров на YouTube.
Кто такие участники «Грибов»
В одном из солистов загадочной группы опознали Юрия Бардаша. Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music, человек, который вывел в свет группу Quest Pistols, а также проект Open Kids. Параллельно с появлением «Грибов» растет популярность и его жены Кристины Бардаш, работающей под псевдонимом Луна.
Кстати именно Бардашу принадлежит идея записи группой Quest Pistols каверов на «Белую стрекозу любви» и «Санта-Лючию».
Кроме Бардаша, который выступает в роли играющего тренера, в «Грибах» участвуют рэперы 4atty aka Tilla и Симптом, известный по проекту НЖН. Именно эти два парня берут на себя основную часть хип-хоп составляющей проекта.
Рэпер 4atty aka Tilla (настоящее имя - Илья Капустин) хорошо известный в киевском рэп-андерграунде сооснователь формации Мосты, несколько лет назад объединившей под своими знаменами перспективных артистов региона.
Какое-то время Чатти продолжал делать музыку, но без видимых результатов и, будто бы, по инерции. Но потом пришли «Грибы».
В прошлом Симптом НЖН вместе с Чатти сформировали трио Апаска, в прошлом году выпустили первый (и пока единственный) мини-альбом. Также Симптом участвует в группе 5В7 и уверенно чувствует себя на баттловых площадках: на его счету победа в главном украинском баттле Pitbull.
Последний, четвертый участник «Грибов», который на данный момент объявил о выходе из проекта, комик Kyivstoner хорошо известен в Киеве. На его аккаунт в Instagram подписано 248 тыс. человек.
О чем поют «Грибы»
После оглушительного успеха первого клипа «Интро» группа выпустила видео на песню «Копы» с еще одной строчкой, ушедшей в народ: «мы наваливаем бас». Сейчас клип посмотрели уже более 10 млн человек.
Потом был объявлен тур по Украине, России и Беларуси. Новости о концертах разлетались по интернету, а люди массово скупали билеты.
За пару недель до начала тура «Грибы» выпустили альбом — «Дом на колесах. Ч. 1», состоящий из девяти треков, в том числе «Интро» и «Копы». В поддержку пластинки группа презентовала еще одно видео, в немного ином стиле, на песню «Велик». И опять миллионы просмотров.
Интересно и то, что в сети гуляет слух, что якобы «Грибами» занимается Потап и Mozgi Production. Подтверждений этому нет.
Большинство критиков сходятся на том, что «Грибы» — это очень коммерческая музыка. Это русский рэп, положенный на клубный бит и не отягощенный философскими сентенциями.
«Грибы» простые и понятные, они пропагандируют эстетику спальных районов и так называемый киевский сленг. И именно за счет этого легко запали в душу как молодежи мегаполисов, так и завсегдатаям сельских дискотек.
Кстати, «Грибы» склонны называть свою музыку больше хаусом, чем хип-хопом.
Что сейчас происходит с группой
Невероятный успех «Грибов» в народе подкрепился несколькими премиями. В 2016 году на премии Jagermeister Indie Awards 2016 группа победила в номинации «Сингл года» с песней «Intro».
В этом году группа «Грибы» получила премию YUNA в номинации «Открытие года»., что было само по себе удивительно, ведь на премии жалуют в основном поп-артистов.
Последний клип «Грибов» «Тает лед» только за четыре дня набрал почти 6 млн просмотров. Можно предположить, что с таким успехом видео переплюнет по количеству просмотров все предыдущие ролики проекта.
С 12 марта «Грибы» отправили в тур по городам «России» - там они дадут пять концертом, а затем вернутся в Украину, чтобы сыграть в Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Полтаве, Чернигове и завершить тур на фестивале Z-Games в Буковеле.
Песни и клипы «Грибов»
На данный момент «Грибов» успели снять видео на четыре песни, которые мы вам и предлагаем послушать. И посмотреть.
«Между нами тает лед»
«Велик»
«Копы»
«Интро»
По материалам: The Village, Flow, Realist.