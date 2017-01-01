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    Откуда «выросли» Грибы: все, что известно о рэперах, покоривших YouTube

    • Сьогодні, 18:00
    • Розсилка
    <p>Украинская группа &laquo;Грибы&raquo;. Кадр из клипа на песню &laquo;Велосипед&raquo;</p>

    Украинская группа «Грибы». Кадр из клипа на песню «Велосипед»

    Группа «Грибы» за год сняла четыре клипа, собрала аншлаг в Киеве, и отправилась в тур по странам СНГ

    Первый клип музыкальной группы «Грибы» под названием «Интро» набрал около 10 млн просмотров в Youtube. Далее, один за другим, рэперы выпустили еще два клипа на вирусные песни с незатейливым мотивом и въедающимися в мозг словами. А после – альбом «Дом на колесах».

    На дебютный концерт хип-хоп группы в Киеве были распроданы все 3 тысячи мест за три недели до выступления.

    Последний всплеск популярности хип-хоперам принес клип на песню «Тает лед» - вирусный трек про любовь за три дня набрал на YouTube почти 6 млн просмотров. Таким образом, «Грибы» проанонсировали свой концертный тур, который стартовал 12 марта в российском Краснодаре.

    Репэры не дают интервью, заявляя о том, что вся информация о группе размещена на официальном сайте. Пожалуй, это звучит, как насмешка: стоит только зайти на страницу проекта, где есть лишь клипы и афиша предстоящих выступлений.

    «Скотч» собрал всю информацию об участниках проекта «Грибы», а также сделал подборку самых популярных песен. Из нашей статьи вы узнаете:

    • как все начиналось;
    • кто такие участники грибов;
    • о чем поют грибы;
    • что сейчас происходит с группой;
    • песни группы «Грибы» (слушать онлайн).

    Как все началось

    Группа «Грибы». Кадр из клипа
    Группа «Грибы». Кадр из клипа

    Сначала появилось «Интро» — видео на YouTube при участии популярного видеоблогера Kyivstoner. На нем ребята с характерным говором и в слегка гротескной манере читали рэп и танцевали под бумбокс на спортивной площадке.

    «Мы типа грибы, типа грибы, поднялась влага в клубе и мы растем», — вещал голос из черно-белого клипа.

    Фраза ушла в народ, а «Интро» на данный момент собрало почти 12 млн просмотров на YouTube.

    Кто такие участники «Грибов»

    В одном из солистов загадочной группы опознали Юрия Бардаша. Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music, человек, который вывел в свет группу Quest Pistols, а также проект Open Kids. Параллельно с появлением «Грибов» растет популярность и его жены Кристины Бардаш, работающей под псевдонимом Луна.

    Кстати именно Бардашу принадлежит идея записи группой Quest Pistols каверов на «Белую стрекозу любви» и «Санта-Лючию».

    Кроме Бардаша, который выступает в роли играющего тренера, в «Грибах» участвуют рэперы 4atty aka Tilla и Симптом, известный по проекту НЖН. Именно эти два парня берут на себя основную часть хип-хоп составляющей проекта.

    Юрий Бардаш, участник группы «Грибы»
    Юрий Бардаш, участник группы «Грибы»

    Рэпер 4atty aka Tilla (настоящее имя - Илья Капустин) хорошо известный в киевском рэп-андерграунде сооснователь формации Мосты, несколько лет назад объединившей под своими знаменами перспективных артистов региона.

    Какое-то время Чатти продолжал делать музыку, но без видимых результатов и, будто бы, по инерции. Но потом пришли «Грибы».

    В прошлом Симптом НЖН вместе с Чатти сформировали трио Апаска, в прошлом году выпустили первый (и пока единственный) мини-альбом. Также Симптом участвует в группе 5В7 и уверенно чувствует себя на баттловых площадках: на его счету победа в главном украинском баттле Pitbull.

    Последний, четвертый участник «Грибов», который на данный момент объявил о выходе из проекта, комик Kyivstoner хорошо известен в Киеве. На его аккаунт в Instagram подписано 248 тыс. человек.

    О чем поют «Грибы»

    «Грибы» на концерте в Харькове
    «Грибы» на концерте в Харькове

    После оглушительного успеха первого клипа «Интро» группа выпустила видео на песню «Копы» с еще одной строчкой, ушедшей в народ: «мы наваливаем бас». Сейчас клип посмотрели уже более 10 млн человек.

    Потом был объявлен тур по Украине, России и Беларуси. Новости о концертах разлетались по интернету, а люди массово скупали билеты.

    За пару недель до начала тура «Грибы» выпустили альбом — «Дом на колесах. Ч. 1», состоящий из девяти треков, в том числе «Интро» и «Копы». В поддержку пластинки группа презентовала еще одно видео, в немного ином стиле, на песню «Велик». И опять миллионы просмотров.

    Интересно и то, что в сети гуляет слух, что якобы «Грибами» занимается Потап и Mozgi Production. Подтверждений этому нет.

    Большинство критиков сходятся на том, что «Грибы» — это очень коммерческая музыка. Это русский рэп, положенный на клубный бит и не отягощенный философскими сентенциями.

    «Грибы» простые и понятные, они пропагандируют эстетику спальных районов и так называемый киевский сленг. И именно за счет этого легко запали в душу как молодежи мегаполисов, так и завсегдатаям сельских дискотек.

    Кстати, «Грибы» склонны называть свою музыку больше хаусом, чем хип-хопом.

    Что сейчас происходит с группой

    «Грибы» и поклонники
    «Грибы» и поклонники

    Невероятный успех «Грибов» в народе подкрепился несколькими премиями. В 2016 году на премии Jagermeister Indie Awards 2016 группа победила в номинации «Сингл года» с песней «Intro».

    В этом году группа «Грибы» получила премию YUNA в номинации «Открытие года»., что было само по себе удивительно, ведь на премии жалуют в основном поп-артистов.

    Последний клип «Грибов» «Тает лед» только за четыре дня набрал почти 6 млн просмотров. Можно предположить, что с таким успехом видео переплюнет по количеству просмотров все предыдущие ролики проекта.

    С 12 марта «Грибы» отправили в тур по городам «России» - там они дадут пять концертом, а затем вернутся в Украину, чтобы сыграть в Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Полтаве, Чернигове и завершить тур на фестивале Z-Games в Буковеле.

    Песни и клипы «Грибов»

    На данный момент «Грибов» успели снять видео на четыре песни, которые мы вам и предлагаем послушать. И посмотреть.

    «Между нами тает лед»

    «Велик»

    «Копы»

    «Интро»

    По материалам: The Village, Flow, Realist.

    Украинская музыка
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