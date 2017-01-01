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Украинская группа «Грибы». Кадр из клипа на песню «Велосипед»

Группа «Грибы» за год сняла четыре клипа, собрала аншлаг в Киеве, и отправилась в тур по странам СНГ

Первый клип музыкальной группы «Грибы» под названием «Интро» набрал около 10 млн просмотров в Youtube. Далее, один за другим, рэперы выпустили еще два клипа на вирусные песни с незатейливым мотивом и въедающимися в мозг словами. А после – альбом «Дом на колесах».

На дебютный концерт хип-хоп группы в Киеве были распроданы все 3 тысячи мест за три недели до выступления.

Последний всплеск популярности хип-хоперам принес клип на песню «Тает лед» - вирусный трек про любовь за три дня набрал на YouTube почти 6 млн просмотров. Таким образом, «Грибы» проанонсировали свой концертный тур, который стартовал 12 марта в российском Краснодаре.

Репэры не дают интервью, заявляя о том, что вся информация о группе размещена на официальном сайте. Пожалуй, это звучит, как насмешка: стоит только зайти на страницу проекта, где есть лишь клипы и афиша предстоящих выступлений.

«Скотч» собрал всю информацию об участниках проекта «Грибы», а также сделал подборку самых популярных песен. Из нашей статьи вы узнаете:

как все начиналось;

кто такие участники грибов;

о чем поют грибы;

что сейчас происходит с группой;

песни группы «Грибы» (слушать онлайн).

Как все началось

Группа «Грибы». Кадр из клипа

Сначала появилось «Интро» — видео на YouTube при участии популярного видеоблогера Kyivstoner. На нем ребята с характерным говором и в слегка гротескной манере читали рэп и танцевали под бумбокс на спортивной площадке.

«Мы типа грибы, типа грибы, поднялась влага в клубе и мы растем», — вещал голос из черно-белого клипа.

Фраза ушла в народ, а «Интро» на данный момент собрало почти 12 млн просмотров на YouTube.

Кто такие участники «Грибов»

В одном из солистов загадочной группы опознали Юрия Бардаша. Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music, человек, который вывел в свет группу Quest Pistols, а также проект Open Kids. Параллельно с появлением «Грибов» растет популярность и его жены Кристины Бардаш, работающей под псевдонимом Луна.

Кстати именно Бардашу принадлежит идея записи группой Quest Pistols каверов на «Белую стрекозу любви» и «Санта-Лючию».

Кроме Бардаша, который выступает в роли играющего тренера, в «Грибах» участвуют рэперы 4atty aka Tilla и Симптом, известный по проекту НЖН. Именно эти два парня берут на себя основную часть хип-хоп составляющей проекта.

Юрий Бардаш, участник группы «Грибы»

Рэпер 4atty aka Tilla (настоящее имя - Илья Капустин) хорошо известный в киевском рэп-андерграунде сооснователь формации Мосты, несколько лет назад объединившей под своими знаменами перспективных артистов региона.

Какое-то время Чатти продолжал делать музыку, но без видимых результатов и, будто бы, по инерции. Но потом пришли «Грибы».

В прошлом Симптом НЖН вместе с Чатти сформировали трио Апаска, в прошлом году выпустили первый (и пока единственный) мини-альбом. Также Симптом участвует в группе 5В7 и уверенно чувствует себя на баттловых площадках: на его счету победа в главном украинском баттле Pitbull.

Последний, четвертый участник «Грибов», который на данный момент объявил о выходе из проекта, комик Kyivstoner хорошо известен в Киеве. На его аккаунт в Instagram подписано 248 тыс. человек.

О чем поют «Грибы»

«Грибы» на концерте в Харькове

После оглушительного успеха первого клипа «Интро» группа выпустила видео на песню «Копы» с еще одной строчкой, ушедшей в народ: «мы наваливаем бас». Сейчас клип посмотрели уже более 10 млн человек.

Потом был объявлен тур по Украине, России и Беларуси. Новости о концертах разлетались по интернету, а люди массово скупали билеты.

За пару недель до начала тура «Грибы» выпустили альбом — «Дом на колесах. Ч. 1», состоящий из девяти треков, в том числе «Интро» и «Копы». В поддержку пластинки группа презентовала еще одно видео, в немного ином стиле, на песню «Велик». И опять миллионы просмотров.

Интересно и то, что в сети гуляет слух, что якобы «Грибами» занимается Потап и Mozgi Production. Подтверждений этому нет.

Большинство критиков сходятся на том, что «Грибы» — это очень коммерческая музыка. Это русский рэп, положенный на клубный бит и не отягощенный философскими сентенциями.

«Грибы» простые и понятные, они пропагандируют эстетику спальных районов и так называемый киевский сленг. И именно за счет этого легко запали в душу как молодежи мегаполисов, так и завсегдатаям сельских дискотек.

Кстати, «Грибы» склонны называть свою музыку больше хаусом, чем хип-хопом.

Что сейчас происходит с группой

«Грибы» и поклонники

Невероятный успех «Грибов» в народе подкрепился несколькими премиями. В 2016 году на премии Jagermeister Indie Awards 2016 группа победила в номинации «Сингл года» с песней «Intro».

В этом году группа «Грибы» получила премию YUNA в номинации «Открытие года»., что было само по себе удивительно, ведь на премии жалуют в основном поп-артистов.

Последний клип «Грибов» «Тает лед» только за четыре дня набрал почти 6 млн просмотров. Можно предположить, что с таким успехом видео переплюнет по количеству просмотров все предыдущие ролики проекта.

С 12 марта «Грибы» отправили в тур по городам «России» - там они дадут пять концертом, а затем вернутся в Украину, чтобы сыграть в Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Полтаве, Чернигове и завершить тур на фестивале Z-Games в Буковеле.

Песни и клипы «Грибов»

На данный момент «Грибов» успели снять видео на четыре песни, которые мы вам и предлагаем послушать. И посмотреть.

«Между нами тает лед»

«Велик»

«Копы»

«Интро»

По материалам: The Village, Flow, Realist.