Группа «Грибы» берет 40 тыс. евро за выступление

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Клип группы «Грибы» «Тает лед» уже набрал около 47 миллионов просмотров в сети

Предположительно выступление популярных рэперов «Грибы» стоит 40 тысяч евро. Об этом пишет «Страна», ссылаясь на менеджеров ивент-агенств.

Программа занимает около 40-60 минут. «Их график очень плотный и расписан. Это такие себе неогопники. Они поют на сленге, понятном абсолютно всем - как современной молодежи, так и тем, кто постарше. Это песни спальных районов городов всех стран СНГ. Современная, актуальная и трендовая музыка с налетом ностальгии. Что сделал Бардаш? Он собрал киевских рэперов, надел на них балаклавы и шапки для того, чтобы не раскручивать конкретные лица. У него есть проект «Грибы» и он имеет конкретный период существования», - говорят организаторы концертов и объясняют почему группа захватила огромный массив аудитории.

Что касается концепции и философии «Грибов», то, по словам ивент-менеджеров, она правильная и в то же время простая: «Все дело в качестве музыкального материала. Создатель коллектива преследует две четких и конкретных цели: интрига - именно поэтому участники скрывают лица и хорошая музыка».

Отметим, на данный момент клип группы «Грибы» «Тает лед» уже набрал около 47 миллионов просмотров в сети. Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году. По версии премии Yuna группа «Грибы» были названы «открытием 2016 года».