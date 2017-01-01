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Группа O.Torvald, участник Евровидения-2017 от Украины

Что известно о группе O.Torvald, которая будет представлять Украину на «Евровидении-2017». А также песни, фото и клипы музыкантов

Украина определилась с представителем на «Евровидении-2017». На песенном конкурсе страну будет представлять группа O.Torvald. С песней Time («Время») ребята победили в финале национального отбора, который состоялся в Киеве 25 февраля 2017 года.

В Украине об «Оторвальде» некоторые услышали лишь с началом отбора на «Евровидение». Не мало тех, кто не знает ни песен, ни участников группы. «Скотч» решил восполнить этот пробел.

Мы расскажем вам о том:

как и когда появился Кто O.Torvald;

что известно о музыкантах группы.

Все это будет щедро разбавлено интересными фото и видеоклипами.

Кто такие O.Torvald

Украинская рок-группа «Оторвальд»

Группа O.Torvald («Оторвальд») появилась на свет в 2005 году в Полтаве. Основателями коллектива стали его вокалист Евгений Галич и Гитарист Денис Мизюк. Впрочем, «Оторвальд» - не первый проект музыкантов.

До этого у Галича была группа со смешным названием «Стакан з-під пива, повного піни». Там Женя играл на барабанах. Также музыкант успел поучаствовать в таких проектах, как Nelly Family, «Пятки», «Колбасный цех», Plov Gotov, «Уют» и «Крути! Педали».

В 2005 году Галич с друзьями перебрались в Киев. В столице ребята сначала очень долго жили вместе.

«С 2006 по 2010 год всей группой жили в доме. У нас регулярно проходили громкие тусовки. Я с ностальгией вспоминаю то время. Нам повезло, потому что там же была и музыкальная база», - вспоминает Евгений Галич.

В одном из интервью Женя также признался, что период до того, как O.Torvald стала узнаваемой группой, был очень сложным. Музыканты часто переезжали и употребляли много алкоголя.

Музыканты группы «Оторвальд»

«Мы всегда были пьяные, all the time. Джо и Кука (музыканты группы «Крути! Педали», - «Скотч».) превратились в молодых, но законченных алкоголиков. Ребят можно было не найти перед концертом, они упивались страшно», - вспоминал Галич.

Дебютный альбом «Оторальда» появился в 2008 году, который, впрочем, не принес ребятам известности. Их первая серьезная работа вышла спустя три года. Очередной альбом назывался «В тобі». Звучание группы изменилось принципиально. Также поменялись басист и барабанщик.

В начале 2009 года американский режиссер украинского происхождения Алекс Баев нашел группу O.Torvald и предложил им снять два видеоклипа. Клипмейкер давно мечтал создать видео группы с родины.

Клип на песню «Не грузи»

Было решено снять видео на песни «Киев-Лондон» и «Не грузи». Таким образом, музыканты получили два видеоклипа.

Последний альбом группы вышел в 2016 году. Он называется «#Нашілюдивсюди». Название альбома — это лозунг поклонников O.Torvald, который звучит на каждом концерте группы.

Песни из альбома «#Нашілюдивсюди»

«Этот альбом дался нелегко, потому что никто из нас никогда не играл такую музыку раньше. Мы экспериментировали со звучанием, добавили элементы электроники, научились выжимать из инструментов именно то, что звучит внутри нас», - так комментировал появление альбома Евгений Галич.

На «Евровидении-2017» O.Torvald будут представлять Украину с песней Time.

Что известно о музыкантах «Оторвальда»

Лидер и голос группы – Евгений Галич. С 2011 года Женя также играет на ритм-гитаре. Он родился в Белой Церкви (Киевская область) в семье военного. После рождения Евгения семья переехала в Казахстан. А в 1992 году они вернулись в Украину - отца музыканта перевели в Полтаву.

Галич окончил Полтавский военный институт связи. Он - лейтенант запаса, инженер телекоммуникационных систем и сетей. «Если честно, не очень хорошо понимаю, что я там делал пять лет. На последних курсах, я уже работал на радиостанции и очень мало времени проводил в университете», - так вспоминает свою учебу начинающая звезда.

Евгений Галич, лидер и вокалист группы O.Torvald

Как сам рассказывал фронтмен, музыкой он начал заниматься в четыре года. А в пять лет пошел в музыкальную школу (окончил музыкальную школу по классу фортепиано, отучился по классу гитары).

«Мы тогда в Караганде жили, и у меня появился пионерский барабан. А через год я пошел в музыкальную школу, потому что мама уже не могла с таким шумом дома справляться. Я первый профессиональный музыкант в семье», - рассказал Галич в одном из интервью.

Участник «Евровидения» признавался, что в 12-13 лет играл на свадьбах с ансамблем военной песни в Полтаве и зарабатывал больше, чем его родители.

До того, как музыка начала приносить ему деньги, он также работал консультантом в музыкальном магазине. Галичу приходилось подрабатывать и на улице: музыкант раздавал листовки у переходов.

Позже вокалист O.Torvald устроился на М1. На музыкальном телеканале Галич вел передачу «Чіпси, Чікси, Лавандос». Шоу было таким скандальным, что в итоге его запретили. Работа на телевидении позволила Евгению стать относительно узнаваемой персоной, что, в конце концов, помогло в продвижении группы.

Специально для М1 O.Torvald написал песню «Не кіпішуй», которую показали генеральному продюсеру канала.

Клип на песню «Не кіпішуй»

«Сделали эту песню, и я, в качестве стеба, принес ее показать. А он был в таком восторге и добавил «Давай еще кого-то сюда? Vova’Zi’Lvova например? Давай сделаем хит!». И это был один из самых популярных клипов канала… Мне было страшно стыдно за это. Но это опыт. Мы поняли, что так делать не нужно, и продолжили развиваться в другом направлении», - вспоминал как-то Женя.

В 2012 году на фестивале Prosto Rock Галич познакомился с фронтменом «Бумбокса» Андреем Хлывнюком. Между музыкантами завязалась дружба, результатом которой стал совместный кавер на песню «Сочи» «Ляписа Трубецкого».

Кавер «Бумбокса» и O.Torvald на песню «Сочи» «Ляписа Трубецкого»

Евгений Галич не скрывает, что какой-то период вел не самый пристойный образ жизни.

«Как-то на кавер-концерте Red Hot Chili Peppers я на сцене разделся догола, остался в одном носке на причинном месте и прыгнул в толпу. Потом помню: взяли под руки, посадили в машину, где меня ждал секс по-быстрому с какой-то девушкой... Приехал в «оторвальд хаус», в котором жили тогда все музыканты группы, а там вечеринка в самом разгаре. Кто-то занимается сексом на диване, кто-то курит, кто-то пьет. Такие трипы были у нас регулярно. Помню один из самых ярких, когда мы чуть не сожгли дом, поджигая петарды. И такой вот бред был постоянно», - рассказывал музыкант в интервью.

Однако Галич давно остепенился. Сейчас у него есть жена и дочка.

Денис Мизюк, гитарист группы «Оторвальд»

Еще один старожил O.Torvald – давний друг Галича гитарист Денис Мизюк. Ребята познакомились в 1994 году в Полтаве. Вместе основали группу «Крути! Педали». В последствии оба стали основателями «Оторвальда».

Бас-гитарист O.Torvald Никита Васильев рассказывал, что играл в церковной группе и коллективе Factor 150. Также он имеет опыт работы на кухне и официантом.

Барабанщик Александр Солоха появился в коллективе в 2010 году. Женя Галич как-то признался: «Я очень хотел с ним вместе поиграть, а после первой же репетиции понял, что больше не хочу играть без него. Он очень крутой, он постоянно развивается. Саша – не просто барабанщик разных направлений, у него очень серьезная рок-составляющая, что нам безумно нравится».

DJ Николай Райда – институтский друг Галича. Женя так отзывался о своем приятеле: «Коля гениальный, Коля – инопланетянин. Он не такой, как все остальные мои знакомые. Он очень круто рисует, он шьет одежду, он играет на многих музыкальных инструментах, танцует бибоинг, катается на BMX. Он настолько разносторонний, что, мне кажется, нет ничего, что бы Коля не умел. Он очень круто готовит. А еще, Коля самый неадекватный человек, который в любой ситуации умудряется вести себя абсолютно непредсказуемо. Коля – наш талисман, если он, по какой-то причине не едет с нами в тур, становится скучно».

Состав группы «Оторвальд»: