Группа «Рокаш» представила сюрреалистический клип «Катерина»

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Во время съемок видео на съемочной площадке едва не вспыхнул пожар ...

Этот клип стал для колоритной закарпатской группы «Рокаш» сплошным экспериментом. Начиная с того, что песню «Екатерина» записал для команды гуру саунд-продюсирования Виталий Телезин, который уже много лет сотрудничает с «Океаном Эльзы». А продолжением экспериментов стала экранизация сингла. Видео получилось сюрреалистическим.

Новый клип для «Рокаш» создал известный художник из Ужгорода, о котором ходят легенды, - James Stranger или Дмитрий Фесенко (Павлов) .Нестандартные идеи, которые предложил режиссер, приятно удивили участников группы. Был построен специальный съемочный павильон с различными локациями - чтобы все задуманное снять в одном помещении.

«Реквизит для клипа «Екатерина» мы собирали по всему Закарпатью, - рассказывает менеджер группы «Рокаш» Ирина Янцо. - Лиру и мандолину нам одолжил Василий Полажинець из Хуста, граммофон - Федор Федорович Коприва из Мукачево. Контрабас, который нам дал Илья Васильевич Греба, уже снимался в нашем первом клипе L'amour, еще семь лет назад. А старинные предметы домашнего обихода - швейная машинка, утюг, прялка, принадлежности для стирки - все это семейные реликвии моей семьи и семьи Виктора Янцо».

Героиней клипа стала большая поклонница творчества «Рокаш» и одновременно племянница лидера группы Виктора Янцо - Марьяна Плавайко.

Клип снимали три дня. За это время на площадке случилось немало приключений. Курьезным моментом стала довольно опасная ситуация: от свечи, прикрепленной к шляпе Виктора, загорелась сама шляпа ... Счастье, что менеджер группы Ирина вовремя заметила горящую шляпу и возгорание удалось погасить.