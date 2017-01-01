Группа «Скай» выступит в главной фан-зоне «Евровидения»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 мая, на сцене в главной фан-зоне Eurovision Village будут зажигать участники «Евровидения-2017» и группа «Скай»

Второй день в городке «Евровидения» откроют украинские исполнители Иван Нави и группа «Скай». Также выступят конкурсанты «Евровидения-2017» из Грузии, Кипра, Словении и Венгрии. Начало концерта – в 19:00.

После грандиозного открытия самой большой фан-зоны в Киеве за всю историю международного песенного конкурса «Евровидение-2017» Eurovision Village может принять более 20 тысяч посетителей.

Напомним, что Злата Огневич выступила на открытии Eurovision Village.