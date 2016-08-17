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    Шоу-біз

    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»

    • Сьогодні, 13:11
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    Имея свой уникальный стиль, фронтмен «Табулы Раса» Олег Лапоногов продолжает выпускать неформатные песни.

    Воплотить смысл трека «Письма к звездам» помог режиссер, который работал над предыдущим клипом группы - «Время как песок» - Karabas Mykhailoff. 

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     «Песня очень яркая и многогранная. Поэтому мы решили сделать что-то бесшабашное. Эдакий набор веселых картинок, который привлечет к ней внимание. Так и выбрали стилистику эксплорейшн муви в стиле американского кино 70-х годов прошлого века», - прокомментировал создание клипа режиссер Karabas Mykhailoff.

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    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»
    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»
    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»
    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»
    Группа «Табула Раса» презентовала «Письма к звездам»

    Сам лидер коллектива «Табула Раса» старается не изменять своему стилю и не подчиняться форматам шоу-бизнеса, так как у него уже давно есть большая и преданная аудитория.  

     «Когда я пишу песню, я не думаю, будет ли это интересно  массовой аудитории. Как правило, всегда нахожу много позитивных отзывов от единомышленников. Таких же людей, которые любят не совсем форматную музыку», - рассказал солист группы Олег Лапоногов. 

    Песня «Письма к звездам» войдет в новый альбом музыкантов, презентация которого состоится 25 марта во время сольного концерта «Табула Раса» в одном из киевских клубов. 

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