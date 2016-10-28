Грустный праздник: rоролевская семья проигнорировала юбилей Кейт Миддлтон

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Британский престол обошелся без публичных поздравлений герцогини

Очередной день рождения Кейт Миддлтон, прошедший 9 января, выдался не самым веселым для герцогини Кембриджской.

Об этом пишет британская пресса и дает несколько тому объяснений. Во-первых, хороший друг Кейт, ее деверь, принц Гарри, отсутствовал в Лондоне, отправившись в заграничный вояж в компании своей подруги Меган Маркл.

«Конечно, Гарри и Кейт всегда поддерживали близкие отношения, но теперь у Гарри другие приоритеты», — отметил инсайдер. Миддлтон же, очень привязанная к Гарри и всегда приглашавшая его на свои дни рождения, чувствует себя, по словам источника, «оскорбленной».

Во-вторых, Кларенс-хаус (офис, резиденция членов британской королевской семьи) никак не упомянул в своих пресс-релизах именинницу, обойдясь без каких-либо заявлений на этот счет. В прошлом году королевская семья отреагировала на 34-ый день рождения Кейт, поместив на своем сайте фото юной герцогини. Чем вызвано такое поведение Кларенс-хаус, неизвестно, однако на фоне разговоров о том, что Елизавета приняла решение передать трон Уильяму и в целом стала более тепло относиться к Миддлтон, подобное равнодушие выглядит странно. Более того, королевская семья воздержалась от публичных поздравлений Кейт в своих аккаунтах в социальных сетях и даже в Instagram никак не зафиксировала ее юбилей.

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