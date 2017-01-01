Грузинка представила клип на конкурсную песню для «Евровидения-2017»

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Тамара Гачечиладзе

Артистка представила экранизацию трека «Keep the Faith»

Представительница Грузии на «Евровидении-2017» Тамара Гачечиладзе пленила публику на Национальном отборе своим мощным вокалом. В пятницу артистка представила экранизацию трека «Keep the Faith».

Певица Тамара Гачечиладзе принимала участие во многочисленных фестивалях и концертах в Грузии и за рубежом. В 2004 вышел дебютный альбом Гачечиладзе, а в последующие два года она дала сольные концерты в Берлине, Мюнхене, Нойбурге и Ингольштадте. В 2007 году Гачечиладзе, распоряжением президента Грузии, наградили Орденом чести.

В 2009 году она в составе коллектива «Стефане и 3G» должна была выступать от Грузии на «Евровидении» в Москве. Но этого не произошло из-за политического подтекста конкурсной песни под названием «We Don’t Wanna Put In»: конкурсантов попросили изменить текст композиции, однако группа не сделала это и отказалась от участия.

Грузинская певица будет выступать на сцене конкурса в Киеве в первом полуфинале 9 мая под №2.