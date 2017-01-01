Грузинская участница «Евровидения» рассказала о скандале с Россией
- Сьогодні, 13:14
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Розсилка
В 2009 году группе, в которой выступала певица, запретили посетить конкурс в России
Певица Тако Гачечиладзе (Tamara), которая представит Грузию на «Евровидении-2017» в Украине, дала пресс-конференцию в Киеве.
Во вторник, 2 мая в Посольстве Грузии в Киеве состоялась пресс-конференция Тако Гачечиладзе.
33-летняя певица, которая представит Грузию на международном песенном конкурсе в Украине, одна из первых участниц мероприятия прилетела в нашу страну.
Во время конференции артистка прокомментировала скандал, который случился с ее группой Стефане и 3G во время «Евровидения-2009» в России после грузино-российской войны.
«Мы выразили свой протест против войны, нас заблокировали только из-за этого. Это было очень больно», – высказалась Тако.
Отметим, что в 2009 году Грузию не допустили к участию в Евровидении 2009. Сделал это Европейский вещательный союз после того, как в России заявили, что эта песня We don'T Wanna Put In имеет политический подтекст.
В самой песне слова звучали так:
«We don't wanna put in
The negative move
It's killin' the groove».
В России их же перевод песни воспринимали несколько по-своему:
«Мы не хотим Путина
Это разрушение
Это убивает весь кайф».
В этом году на Евровидении 2017 в Украине Тако Гачечиладзе исполнит песню Keep The Faith.