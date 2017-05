Грузинская участница «Евровидения» рассказала о скандале с Россией

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тако Гачечиладзе

В 2009 году группе, в которой выступала певица, запретили посетить конкурс в России

Певица Тако Гачечиладзе (Tamara), которая представит Грузию на «Евровидении-2017» в Украине, дала пресс-конференцию в Киеве.

Во вторник, 2 мая в Посольстве Грузии в Киеве состоялась пресс-конференция Тако Гачечиладзе.

33-летняя певица, которая представит Грузию на международном песенном конкурсе в Украине, одна из первых участниц мероприятия прилетела в нашу страну.

Во время конференции артистка прокомментировала скандал, который случился с ее группой Стефане и 3G во время «Евровидения-2009» в России после грузино-российской войны.

«Мы выразили свой протест против войны, нас заблокировали только из-за этого. Это было очень больно», – высказалась Тако.

Отметим, что в 2009 году Грузию не допустили к участию в Евровидении 2009. Сделал это Европейский вещательный союз после того, как в России заявили, что эта песня We don'T Wanna Put In имеет политический подтекст.

В самой песне слова звучали так:

«We don't wanna put in

The negative move

It's killin' the groove».

В России их же перевод песни воспринимали несколько по-своему:

«Мы не хотим Путина

Это разрушение

Это убивает весь кайф».

В этом году на Евровидении 2017 в Украине Тако Гачечиладзе исполнит песню Keep The Faith.