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    Грузинская участница «Евровидения» рассказала о скандале с Россией

    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка
    Тако Гачечиладзе
    Тако Гачечиладзе

    В 2009 году группе, в которой выступала певица, запретили посетить конкурс в России

    Певица Тако Гачечиладзе (Tamara), которая представит Грузию на «Евровидении-2017» в Украине, дала пресс-конференцию в Киеве.

    Во вторник, 2 мая в Посольстве Грузии в Киеве состоялась пресс-конференция Тако Гачечиладзе.

    33-летняя певица, которая представит Грузию на международном песенном конкурсе в Украине, одна из первых участниц мероприятия прилетела в нашу страну.

    Во время конференции артистка прокомментировала скандал, который случился с ее группой Стефане и 3G  во время «Евровидения-2009» в России после грузино-российской войны.

    «Мы выразили свой протест против войны, нас заблокировали только из-за этого. Это было очень больно», – высказалась Тако.

    Отметим, что в 2009 году Грузию не допустили к участию в Евровидении 2009. Сделал это Европейский вещательный союз после того, как в России заявили, что эта песня We don'T Wanna Put In имеет политический подтекст.

    В самой песне слова звучали так:

    «We don't wanna put in
    The negative move
    It's killin' the groove».

    В России их же перевод песни воспринимали несколько по-своему:

    «Мы не хотим Путина
    Это разрушение
    Это убивает весь кайф».

    В этом году на Евровидении 2017 в Украине Тако Гачечиладзе исполнит песню Keep The Faith.

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