Хакеры украли новый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» и требуют выкуп

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Выход в прокат последнего фильма франшизы «Пираты Карибского моря» омрачен скандальными происшествием.

Как оказалось, хакеры выкрали картину «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» и требуют выкуп от компании Disney.

В противном случае злоумышленники грозятся выложить ленту в Сеть частями, а ведь она еще не вышла в официальный прокат. По словам представителей компании, преступники просят крупную сумму в биткоинах, а сделки, совершенные в этой валюте, необратимы.

Точная сумма, которую запросили хакеры не оглашается, но можно предположить, что мелочиться они не стали. Несмотря на угрозы Disney не собирается платить злоумышленникам и уже активно сотрудничает ФБР. Стоит отметить, что времени на выполнение своего обещания у преступников осталось не так уж и много. В официальный прокат картина выйдет в конце этого месяца.

Напомним, что в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снялся Пол Маккартни.

Любопытно, что певец не фигурировал ни в одном официальном трейлере к фильму, поэтому его роль до сих пор остается секретом.





Джерело: graziamagazine.ru