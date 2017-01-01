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    Хакеры украли новый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» и требуют выкуп

    • Сьогодні, 08:24
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    Выход в прокат последнего фильма франшизы «Пираты Карибского моря» омрачен скандальными происшествием.

    Как оказалось, хакеры выкрали картину «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» и требуют выкуп от компании Disney.

    В противном случае злоумышленники грозятся выложить ленту в Сеть частями, а ведь она еще не вышла в официальный прокат. По словам представителей компании, преступники просят крупную сумму в биткоинах, а сделки, совершенные в этой валюте, необратимы.

    Точная сумма, которую запросили хакеры не оглашается, но можно предположить, что мелочиться они не стали. Несмотря на угрозы Disney не собирается платить злоумышленникам и уже активно сотрудничает ФБР. Стоит отметить, что времени на выполнение своего обещания у преступников осталось не так уж и много. В официальный прокат картина выйдет в конце этого месяца. 

    Напомним, что в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снялся Пол Маккартни.

    Любопытно, что певец не фигурировал ни в одном официальном трейлере к фильму, поэтому его роль до сих пор остается секретом.


    Джерело: graziamagazine.ru

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