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    Шоу-біз

    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца

    • Вчора, 15:03
    • Розсилка

    Фади Фаваз, в отношениях с которым состоял покойный Джордж Майкл последние пять лет, сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.

    От имени стилиста, обнаружившего 25 декабря певца мертвым в доме в графстве Оксфордшир, в соцсети появилось заявление о неоднократных попытках артиста покончить жизнь самоубийством.

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    «Я встречался с Джорджем Майклом и нашел его мертвым в кровати. Он хотел только одного – умереть. Он делал много попыток исполнить свое желание и в итоге ему удалось. Мы любили другу друга и не расставались 24 часа в сутки»,– такие сообщения появились в микроблоге Фади.

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    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца
    Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца

    Фаваз заявил, что не писал их и шокирован произошедшим, а также добавил, что не будет переживать из-за хулиганских действий других людей. Позже он удалил сообщения и закрыл доступ к своей странице.

    «Я не писал эти жуткие слова в Twitter. О них узнал из новостей в 11.30 утра. Не собираюсь беспокоиться о таких вещах»,– сказал бойфренд покойного певца в интервью.

    Напомним, Фади Фаваз ранее говорил в Twitter о смерти Джорджа Майкла, причину ухода из жизни которого сейчас выясняет следствие.


    Джерело: graziamagazine.ru

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