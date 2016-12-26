Хакеры взломали аккаунт бойфренда Джорджа Майкла в Twitter и сообщили о самоубийстве певца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фади Фаваз, в отношениях с которым состоял покойный Джордж Майкл последние пять лет, сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.

От имени стилиста, обнаружившего 25 декабря певца мертвым в доме в графстве Оксфордшир, в соцсети появилось заявление о неоднократных попытках артиста покончить жизнь самоубийством.

«Я встречался с Джорджем Майклом и нашел его мертвым в кровати. Он хотел только одного – умереть. Он делал много попыток исполнить свое желание и в итоге ему удалось. Мы любили другу друга и не расставались 24 часа в сутки», – такие сообщения появились в микроблоге Фади.

Фаваз заявил, что не писал их и шокирован произошедшим, а также добавил, что не будет переживать из-за хулиганских действий других людей. Позже он удалил сообщения и закрыл доступ к своей странице.

«Я не писал эти жуткие слова в Twitter. О них узнал из новостей в 11.30 утра. Не собираюсь беспокоиться о таких вещах», – сказал бойфренд покойного певца в интервью.

Напомним, Фади Фаваз ранее говорил в Twitter о смерти Джорджа Майкла, причину ухода из жизни которого сейчас выясняет следствие.







Джерело: graziamagazine.ru