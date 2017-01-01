Хлои Кардашьян подозревает, что друзья ее обкрадывают



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно Хлои Кардашьян обратилась к своим подписчикам в «Твиттере» с неожиданным вопросом, который вызвал небывалый ажиотаж среди ее фанатов.

Дело в том, что звезда реалити спросила совета у поклонников: «Чтобы вы сделали, если бы узнали, что ваш близкий друг крадет у вас деньги?

Прекратить с ним любое общение и отдать право возмездия Богу или действовать согласно закону и обратиться в полицию?» — гласит комментарий Хлои в социальной сети.

Пользователи Интерната буквально засыпали ее вопросами о том, кого же она поймала на краже. Но ответа любопытные фанаты так и не удостоились. Многие предположили, что Кардашьян может обкрадывать ее бойфренд, баскетболист Тристан Томпсон. Ведь в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что знаменитость тратить кругленькие суммы на своего возлюбленного, задаривая его презентами и организовывая для него сюрпризы. Но, несмотря на все домысли, точного ответа от Хлои поклонники так и не получили.

Джерело: graziamagazine.ru