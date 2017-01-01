Хоакин Феникс и Руни Мара встречаются: пара «засветилась» вместе на Каннском фестивале

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Хоакин Феникс и Руни Мара

Актеры держались за руки и проявляли друг к другу нежные чувства

Церемония закрытия юбилейного Каннского кинофестиваля доказала, что актрису Руни Мара и ее коллегу Хоакина Феникса связывают не только профессиональные интересы: кинозвезды весь вечер просидели рядом и ушли с мероприятия вместе.

Хоакин покинул Руни в зале только для того, чтобы подняться на сцену за наградой – 42-летний актер был награжден в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Тебя никогда здесь не было». До этого момента он держал Руни за руку и немного волновался, предвкушая победу.

Они разговаривали друг с другом без остановки. Вместе, держась за руки, пошли к машине. Вели себя легко и непринужденно,– рассказали очевидцы, наблюдавшие за тем, как пара покидала церемонию.

Хоакин Феникс и Руни Мара на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Актеры сыграли главные роли в новом фильме «Мария Магдалина», мировая премьера которого запланирована на осень 2017 года. А в 2013 году на экраны вышла их предыдущая совместная работа – мелодрама «Она». После съемок папарацци несколько раз заставали актеров вместе.



Джерело: Spletnik