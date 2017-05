«Хочу услышать сейчас этот йоделейо»: о чем споют конкурсанты «Евровидения» во втором полуфинале

Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Слова и перевод всех хитов, которые прозвучат на сцене в этот вечер

Международный выставочный центр уже готов ко встрече конкурсантов второго полуфинала «Евровидения-2017» в Украине. 11 мая в 22:00 на сцене песенного шоу вступят в вокальную борьбу представители 18 разных стран. Английский, белорусский и венгерский языки прозвучат на сцене в этот вечер. Со всеми музыкальными хитами и их переводом можно ознакомиться ниже.

Порядок выступлений в финале, который состоится 13 мая, еще не оглашен. Известны имена конкурсантов, которые сразу попали в финал: Украина - O.Torvald, Италия - Francesco Gabbani, Великобритания - Lucie Jones, Испания - Manel Navarro, Германия - Levina, Франция - Alma.

Песни всех участников опубликованы на сайте «Главком».

Сербия – Тияна Богичевич «In too deep»



In Too Deep

Wish that I knew where I lost

Right where there was no going back

The line was crossed

But I love what you’re doing to me

How you spin me around

High off the ground

I’m not coming down

Won’t somebody save me tonight?

Feels like I’ve been sentenced to life

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

No escaping over my head

Struck by every word that you’ve said

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

Love doesn’t seem to make sense

You just broke into my heart

Got no defence

How you spin me around

High off the ground

I’m not coming down

Won’t somebody save me tonight?

Feels like I’ve been sentenced to life

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

No escaping over my head

Struck by every word that you said

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

Falling so deep

I’m in lightning speed

And I can’t slow down

My heart is racing

When you’re around

Won’t somebody save me tonight?

Feels like I’ve been sentenced to life

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

No escaping over my head

Struck by every word that you said

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

I’m in too deep

I’m falling so deep

Безумно влюблена

Хотелось бы мне знать, где я потерпела поражение.

Как раз в точке невозврата

Линия была пересечена.

Но мне безумно нравится то, что ты делаешь со мной,

Как кружишь мне голову.

Я высоко над землей

И не собираюсь спускаться

Прошу, кто-нибудь, спасите меня этим вечером!

Такое чувство, будто мне вынесли пожизненный приговор.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…

Никуда не скрыться, это не по плечу мне,

Сражённой каждым сказанным тобой словом.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…

В любви, кажется, нет никакого смысла.

Ты просто ворвался в моё сердце,

Оно беззащитно.

Как ты кружишь мне голову…

Я высоко над землёй

И не собираюсь спускаться.

Прошу, кто-нибудь, спасите меня этим вечером!

Такое чувство, будто мне вынесли пожизненный приговор.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…

Никуда не скрыться, это не по плечу мне,

Сражённой каждым сказанным тобой словом.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…Влюбилась по уши…

Все происходит молниеносно,

И я не могу притормозить.

Моё сердце бешено стучит,

Когда ты поблизости.

Прошу, кто-нибудь, спасите меня этим вечером!

Такое чувство, будто мне вынесли пожизненный приговор.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…

Никуда не скрыться, это не по плечу мне,

Сражённой каждым сказанным тобой словом.

Я влюбилась по уши,

Я безумно влюблена.

Я влюбилась по уши…

Я безумно влюблена.

Австрия – Натан Трент «Running on air»

Running on air

It’s been a long time running

‘Cause I had some things to see

I had to meet some people

Who were there to believe in me

I’m taking all that struggle

Reminds me what I’m fighting for

I’m living it up,

I ain’t gonna stop

Till I make that final score

And I’ll keep running as fast as I can

I’ll keep running

I won’t stop, I won’t stop, no no

Hey now, if you push me down I’ll get up again

Hey now, if you let me drown

I’ll swim like a champion

I’m sure there’ll be good times, there’ll be bad time

But I don’t care ’cause I’m running on air

(Running, running) Yeah

Give me a million reasons

But my answer stays the same

You can try to put me in a box

But I’m doing it my own damn way

See, I can’t stand them talkers

All pretending that their live’s a mess,

’Cause whatever you want,

Whatever you need,

You gotta get off your …

And I’ll keep running as fast as I can

I’ll keep running

I won’t stop, I won’t stop

Hey now, if you push me down I’ll get up again

Hey now, if you let me drown

I’ll swim like a champion

I’m sure there’ll be good times, there’ll be bad time

But I don’t care ’cause I’m running on air

Hey, I’m running on air

Running, running on air

Running, running

Now I don’t care

Hey now, if you push me down I’ll get up again

Hey now, hey now

Yeah

You can push me, push me down

Hey now

But I’ll get up again

I’m sure there’ll be good times, there’ll be bad time

But I don’t care ’cause I’m running on air

Бегу по воздуху

Я долго бежал,

Ведь я должен был что-то увидеть

Я должен был кого-то встретить,

Того, кто бы поверил в меня

Я прилагаю максимум усилий,

Напоминая себе, за что я борюсь

Я оставляю все плохое в прошлом,

Я не собираюсь останавливаться,

Пока не дойду до конца.

И я буду продолжать бежать так быстро, как смогу

Я буду продолжать бежать

Я не остановлюсь, не остановлюсь, нет, нет.

Эй, теперь, если ты собьешь меня с ног, я снова встану

Эй, теперь, если ты позволишь мне утонуть,

я поплыву как чемпион

Я уверен, будут и хорошие, и плохие времена,

Но мне все равно, ведь я бегу по воздуху

(Бегу, бегу) Да!

Ты можешь указать миллион причин,

Но мой ответ останется таким же

Ты можешь попытаться посадить меня под стеклянный колпак,

Но я буду действовать по-своему

Видишь ли, я не терплю болтунов,

Которые притворяются, что их жизнь полна неприятностей,

Ведь чего бы ты ни хотел,

В чем бы ты ни нуждался,

Ты ничего не добьёшься, сидя на …

И я буду продолжать бежать так быстро, как смогу

Я буду продолжать бежать

Я не остановлюсь, не остановлюсь, нет, нет.

Эй, теперь, если ты собьешь меня с ног, я снова встану

Македония – Яна Бурческа «Dance alone»

Dance alone

Take down my hair, wash off my make-up

It’s gonna be a one-man show

I gotta feel good in saturation

And I’m the only one who knows

I will dance alone wherever I am

The rhythm follows

I will dance alone, I’m lost in the sound

Holding on to my world

I let the pavement be my catwalk

I’ll bring the fire and feel the heat

And all I need to keep on moving

Is the sound of my heartbeat

I will dance alone wherever I am

The rhythm follows

I will dance alone, I’m lost in the sound

Holding on to my world

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go wild

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go

I will dance alone wherever I am

The rhythm follows

Take me to places that I’ve never been

Show me the faces that I’ve never seen

I will dance alone wherever I am

The rhythm follows

I will dance alone, I’m lost in the sound

Holding on to my world (I will dance alone)

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go wild

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go wild

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go wild

I’ll let it go

I, I, I’ll let it go wild

I’ll be dancing on my own

Wishing you could hold me close

Танцевать в одиночестве

Я распускаю волосы, снимаю макияж,

Это будет театр одного актера.

Мне должно стать лучше на пределе,

И я единственная, кто это знает.

Я буду танцевать в одиночестве, где бы я ни была,

Ритм следует за мной.

Я буду танцевать в одиночестве, я потеряюсь в звуке,

Цепляясь за свой мир.

Я позволю тротуару стать моим подиумом,

Я разожгу пламя и почувствую тепло.

И все, что мне нужно, чтобы двигаться вперед —

Это стук моего сердца.

Я буду танцевать в одиночестве, где бы я ни была,

Ритм следует за мной.

Я буду танцевать в одиночестве, я потеряюсь в звуке,

Цепляясь за свой мир.

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это безумие,

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это.

Я буду танцевать в одиночестве, где бы я ни была,

Ритм следует за мной.

Забери меня туда, где я никогда не была,

Покажи мне тех, кого я никогда не видела.

Я буду танцевать в одиночестве, где бы я ни была,

Ритм следует за мной.

Я буду танцевать в одиночестве, я потеряюсь в звуке,

Цепляясь за свой мир (я буду танцевать одна).

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это безумие,

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это.

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это безумие,

Я отпущу все это,

Я, я, я отпущу все это.

Я буду танцевать в одиночестве,

Мечтая, чтобы ты крепко обнял меня.

Мальта – Клаудия Фаниелло «Breathlessly»

Breathlessly

I walk the street

Leaving footprints in your heart

My feet are worn

But they can handle the cold

I know the game

I’ll take the blame

I wave my white flag unashamed

So, here I am

Right at your door

Catching my breath before the storm

Breathlessly

I’ll be watching you breathlessly

Knowing there’s a vacancy

Within your heart

Breathlessly

I’ll be holding you endlessly

Knowing that the storm

Is just about to die

Climbing over walls

That always felt too high

Breathlessly

I’m stepping out

Yet I feel I’m locked inside

I got the will

I learned the skill

Of a true acrobat for love

Breathlessly

I’ll be watching you breathlessly

Knowing there’s a vacancy

Within your heart

Breathlessly

I’ll be holding you endlessly

Knowing that the storm

Is just about to die

Climbing over walls

That always felt too high

Breathlessly

Затаив дыхание

Я брожу по улицам,

Оставляя следы в твоем сердце.

Мои ступни изранены,

Но они не чувствуют холода.

Я знаю правила игры,

Я возьму вину на себя,

Я сдаюсь без стыда.

И вот я здесь,

Прямо у твоей двери,

Перевожу дыхание перед бурей.

Затаив дыхание,

Я буду смотреть на тебя, затаив дыхание,

Зная, что твое сердце

Никем не занято.

Затаив дыхание,

Я буду обнимать тебя целую вечность,

Зная, что буря

Вот-вот закончится.

Я преодолеваю стены,

Которые всегда казались слишком высокими,

Затаив дыхание.

Я выхожу за пределы,

Все еще чувствуя себя запертой внутри.

У меня есть сила воли,

Я обучилась мастерству

Настоящего акробата любви.

Затаив дыхание,

Я буду смотреть на тебя, затаив дыхание,

Зная, что твое сердце

Никем не занято.

Затаив дыхание,

Я буду обнимать тебя целую вечность,

Зная, что буря

Вот-вот закончится.

Я преодолеваю стены,

Которые всегда казались слишком высокими,

Затаив дыхание.

Румыния – Илинка и Алекс Флореа «Yodel it»





Yodel it

You never show the spark

that makes you glow

You always run away,

you always say no to the right things

Don’t try to hide…

the light… inside of you

Today might be the day

when you will make it baby

So bring it on, bring it on,

I’m a dreamer

If you don’t believe it,

come and see me I will teach you

If you never try,

you’ll never be alive

You are gonna miss out

on this ride

Yodeleeii…

Yodele yodele oo Yodeleii…

Yodele yodeleioo Yodeleeii

Wanna hear this now Yodeleio

Gonna act really crazy Yodeleeii

Yodele yodeleioo Yodeleio

Now what’s the use

of being so confuzed

Of doing all this work

you really don’t want to be doing

But you’ll be fine,

it’s time to feel alive

Don’t stop from reaching

for the stars and keep on moving

So bring it on, bring it on,

I’m a dreamer

If you don’t believe it,

come and see me, I will teach ya

If you never try,

you’ll never be alive

You are gonna miss out

on this ride!



Sitting alone at my desk

on a 9 to 5 program,

It just won’t do

Get another coffee,

get another one to make it through

Don’t want this anymore

Don’t you hide

that light inside of you

Come and show me

what you wanna do

If you’re stuck in a place

and it feels like s***t

If you wanna run feeling

like a misfit

Come on sing along

Come on sing this song

Say 1, 2, 3, SAY

Yodeleii…

Just shout it baby Yodeleiii…

Just shout it baby Yodeleeii

Wanna hear this now Yodeleio

Gonna act really crazy Yodeleeii

Yodele yodeleioo

Спой Йодль

Ты никогда не показываешь ту искру

Из-за которой ты сияешь

Ты всегда убегаешь

Ты всегда говоришь “нет” правильным вещам

Не пытайся скрыть…

Этот свет… внутри тебя

Возможно, сегодня именно тот день

Когда у тебя получится, милая

Так давай же, пробуй

Я — мечтатель

Если ты не веришь в это

Приди и посмотри на меня, я научу тебя

Если ты никогда не попытаешься

То никогда не ощутишь вкус жизни

Ты можешь пропустить

Этот забег жизни

Йоделеи…

Йоделе, йоделе йо йоделеии

Йоделе, йоделейо йоделеии

Хочу услышать сейчас этот Йодль

Буду вести себя безбашенно Йоделеи

Йоделе, йоделейо йоделеио

Какой сейчас смысл

Пребывать в стеснении и замешательстве

От делания всей работы

Которую ты на самом деле не хочешь делать

Но у тебя все будет в порядке

Время ощутить вкус жизни

Не останавливайся на пути

К звездам и продолжай двигаться дальше

Так давай же, пробуй

Я — мечтатель

Если ты не веришь в это

Приди и посмотри на меня, я научу тебя

Если ты никогда не попытаешься

То никогда не ощутишь вкус жизни

Ты можешь пропустить

Этот забег жизни

Сижу одна за своим столом

По программе с девяти до пяти

Так дальше не пойдет

Выпить очередной кофе

Взять еще один, чтобы справиться с этим

Я больше этого не хочу

Не прячь

Этот луч света, что внутри тебя

Давай, покажи мне

Что ты хочешь делать

Если ты застрял на одном месте

И чувствуешь себя плохо

Если хочешь перестать чувствовать себя как недоразумение

Давай, подпевай

Давай, пой эту песню

Говори раз, два, три, говори

Йоделеи…

Йоделе, йоделе йо йоделеии

Йоделе, йоделейо йоделеии

Хочу услышать сейчас этот Йоделейо

Буду вести себя безбашенно Йоделеи

Йоделе, йоделейо йоделеио

Нидерланды – O3GNE «Lights and shadows»





Lights and shadows

Cry no more, cry no more

Though the hallway catches light,

It won’t reach the corner where you strongly fight.

(Here in the shadow)

At this place they know the game,

Outside the world will turn and feel the same.

(There in the sunlight)

But you are so much more, to me,

Than the one who carries all the burden,

I can only hope, once you fly, you’ll be free

You should never

Cry, no more, feeling all alone and insecure

You have been going through these stages

Now it’s time to turn the pages

We’re gonna stand in line

And not give up but walk that road

That everybody goes,

Through lights and shadows

Every time the candle glows,

It lightens up the space but no one knows

(Will there be a dark side?)

Every battle’s victory

Is a double feeling when you cannot be

(Here in the spotlight)

Cause you are so much more, to me,

Than the one who lifts us on your shoulders,

I can only hope, once you fly, you’ll be free

You should never

Cry, no more, feeling all alone and insecure

You have been going through these stages

Now it’s time to turn the pages

We’re gonna stand in line

And not give up but walk that road

That everybody goes,

Through lights and shadows

On a scale of one to ten

You got the biggest score you’re heaven sent

No one will doubt that you’re an angel

So what went wrong this time,

Hurt nobody, did no crime,

What’s with the universe, why you?

Cry, no more, feeling all alone and insecure

You have been going through these stages

Now it’s time to turn the pages

We’re gonna stand in line

And not give up but walk that road

That everybody goes,

Through lights and shadows

Свет и тени

Ну-ну, не плачь..

Хотя свет проникает в коридор,

Он не достигнет того угла, где ты упорно сражаешься.

(Здесь, в тени)

Здесь эта игра известна,

Мир снаружи будет всё так же вращаться и ощущать себя.

(Там, под солнцем)

Но ты для меня значишь гораздо больше,

Чем тот, на ком все тяготы.

Я могу лишь надеяться, что, как только ты взлетишь, ты станешь свободным.

Тебе больше никогда не следует…

…плакать от чувства одиночества и неуверенности.

Ты проходил все эти этапы,

Сейчас же время перевернуть страницу.

Мы выстроимся в ряд

И не сдадимся, и пройдём по этой дороге,

По которой ходят все,

Сквозь свет и тени.

Каждый раз, когда горит свеча,

Она освещает пространство, но никто не знает,

(Будет ли сумрак?)

Победа в каждой битве

Сопряжена с двойственным чувством, когда ты не можешь оказаться

(Здесь, в свете прожектора.)

Ведь ты для меня значишь гораздо больше,

Чем тот, на ком все тяготы.

Я могу лишь надеяться, что, как только ты взлетишь, ты станешь свободным.

Тебе больше никогда не следует…

…плакать от чувства одиночества и неуверенности.

Ты проходил все эти этапы,

Сейчас же время перевернуть страницу.

Мы выстроимся в ряд

И не сдадимся, и пройдём по этой дороге,

По которой ходят все,

Сквозь свет и тени.

По шкале от одного до десяти

У тебя максимальное число, ты послан небесами.

Никто не станет сомневаться, что ты ангел.

Так что пошло не так на этот раз?

Никого не обидел, не совершил преступления.

Что случилось со Вселенной? Почему ты?

…плакать от чувства одиночества и неуверенности.

Ты проходил все эти этапы,

Сейчас же время перевернуть страницу.

Мы выстроимся в ряд

И не сдадимся, и пройдём по этой дороге,

По которой ходят все,

Сквозь свет и тени.

Венгрия – Йоци Папай «Origo»





Origo

Be kell csuknod a szemed,

úgy láthatsz meg engemet.

Hogy meghódítsd a szívem,

ismerned kell lelkemet.

Ha nem kellek, hadd menjek

én csavargónak születtem.

Kínlódtam már eleget,

de az Isten lát engem.

Miért hazudtad azt nekem,

hogy nem számít a színem?

Tudtad barna a szemem,

sosem változik bennem.

Nem kérek már belőled

menj el innen, hagyj engem!

Ne is lássalak téged,

átkozott légy örökre.

Engem négyévesen megszólított az Isten

egy igazi fegyvert adott a kezembe.

Tudtam csak ő vigyázhat rám

többet gyakoroltam vele mint egy szamuráj.

Benne bízhatok, mindig az igazat mondja

vele sírhatok, de az utat mutatja.

Egy olyan szövetség, ami marad örökké

fel nem áldozható, ő a legfőbb kincsem.

Sejtelmes erők laktak a gyerekben

féltek tőle, látszik a szemekben.

A húrjaim támadnak, sírnak a testekben

hiába is véded ki, méreg a hangszerben.

Nagy tömegeket itattam át vele

hallod a dallamom, már tudod a nevemet.

Hosszú az út, sebek a hátamon

ezrek könnyei folynak a gitáromon.

Полюс

Тебе нужно закрыть глаза,

Так ты сможешь увидеть меня.

Чтобы завоевать моё сердце,

Ты должна знать, что у меня в душе.

Если я тебе не нужен, дай мне уйти

Я родился бродягой.

Я так много страдал в жизни,

Но Бог не отводит от меня глаз.

Почему ты обманула меня, сказав,

Что цвет кожи не имеет значения?

Ты знала, что у меня карие глаза,

И что это никогда не изменится во мне.

Я не нуждаюсь в тебе более

Уходи отсюда, оставь меня в покое!

Я больше не желаю тебя видеть,

Ты проклята навсегда.

Бог заговорил со мной, когда мне было четыре

Он вручил мне настоящий пистолет в руки.

Я знал, что только он может позаботиться обо мне

Я тренировался усерднее, чем самураи.

Я доверился ему, и он поведал мне правду

Мой путь мне указан, и даже в минуты печали.

Союз с Господом для меня священен навсегда

Мы неделимы, он для меня всё.

Таинственные силы были у меня в детстве

Меня боялись, когда смотрели в глаза.

Мои струны рьяно играют, а тело оплакано слезами

Твоя защита бессмысленная, моя музыка ядовита

Я поражал ей людей

Вы слышите мою песню, вы уже знаете моё имя.

Это долгий путь, и моя спина стонет от боли

Слёзы тысяч людей текут по моей гитаре

Дания – Аня Ниссен «Where I am»

Where I Am

You’re lost in my game, your love is repeating

Always around, you’re never holding me down

I know who you are, true colours are showing

Though my heart’s bare I’ll show you care

Putting up my walls so I’ll last better

Dunno why I do it because we’re together

Always holding back from you

It’s hard my mind

Tonight I’m gonna try for you real hard

To show you all the love I’ve held inside

Show you all the love I’ve held inside

Let’s do it right

Tonight I’m gonna show you, show you what you’ve done

I’m laying down my armour, laying down my guard

Tonight I’m gonna hold you closer than before

So you know where I am, so you know where I am

I’ve known it’s not right, just couldn’t reveal it

Always closing up tight and never releasing

I’ve prayed and I’ve feared to love, but you never let me go

I’ve held it in my heart and now I’m letting you go

Tonight I’m gonna show you, show you what you’ve done

I’m laying down my armour, laying down my guard

Tonight I’m gonna hold you closer than before

So you know where I am, so you know where I am

Putting up my walls so I’ll last better

Dunno why I do it because we’re together

Tonight I’m gonna try for you real hard

To show you all the love I’ve held inside

Show you all the love I’ve held inside

Let’s do it right

Tonight I’m gonna show you, show you what you’ve done

I’m laying down my armour, laying down my guard

Tonight I’m gonna hold you closer than before

So you know where I am, so you know where I am

So you know where I am

So you know where I am

Oh, so you know where I am

Мои планы

Ты потерялся в моей игре, твоя любовь – это повторение.

Неизменно близкий, ты никогда меня не сдерживаешь.

Я знаю, кто ты – проглядывает твоя истинная суть.

Хотя мое сердце обнажено, я покажу, что тебе не все равно.

Возвожу вокруг себя стены, чтобы дольше продержаться.

Не знаю, зачем я это делаю, ведь мы вместе.

Всегда скрываю от тебя

(Это сложно) то, что у меня на уме.

Этой ночью я хорошенько постараюсь

Показать тебе всю любовь, которую я скрывала,

Показать тебе всю любовь, которую я скрывала.

Давай поступим правильно.

Этой ночью я покажу тебе, что ты сделал.

Я скидываю броню, теряю бдительность.

Этой ночью я буду обнимать тебя крепче, чем прежде,

Так что теперь ты знаешь о моих планах.

Я знала, что это неправильно, просто не могла открыться,

Всегда зажимаясь и не раскрывая чувства.

Я молилась, я боялась любить, но ты меня не отпускал.

Я сдерживала любовь в сердце, а теперь пытаюсь выбросить тебя из головы.

Этой ночью я покажу тебе, что ты сделал.

Я скидываю броню, теряю бдительность.

Этой ночью я буду обнимать тебя крепче, чем прежде,

Так что теперь ты знаешь о моих планах.

Возвожу вокруг себя стены, чтобы дольше продержаться.

Не знаю, зачем я это делаю, ведь мы вместе.

Этой ночью я хорошенько постараюсь

Показать тебе всю любовь, которую я скрывала,

Показать тебе всю любовь, которую я скрывала.

Давай поступим правильно.

Этой ночью я покажу тебе, что ты сделал

Я скидываю броню, теряю бдительность.

Этой ночью я буду обнимать тебя крепче, чем прежде,

Так что теперь ты знаешь о моих планах.

Так что теперь ты знаешь о моих планах.

Так что теперь ты знаешь о моих планах.

Так что теперь ты знаешь о моих планах

Ирландия – Брендан Мюррей «Dying to try»





Dying to try

Take a leap of faith with me

If you believe honestly

That I am yours and you are mine

I know you’re scared, and so am I

‘Cause I know that love can be so strong

And yet so frail

And there ain’t no guarantee

That you and me won’t fail

But I’m dying to try

I’m dying to try

I’ll keep you safe in my arms

Build a bridge to your heart every day

I’ll give you it all

But I’m not gonna lie

‘Cause no one can promise

That love will ever learn how to fly

Will ever learn how to fly, oh…

But I’m dying to try, but I’m dying to try

(‘Cause no one can promise)

(That love will ever learn how to fly) Yeah…

I’m dying to try, I’m dying to try

I’ll keep you safe in my arms

Build a bridge to your heart every day

I’ll give you it all

But I’m not gonna lie

Oh, ’cause no one can promise

That love will ever learn how to fly

Oh, ’cause no one can promise

That love will ever learn how to fly

But I’m dying to try

Take a leap if you believe

Умираю от желания попробовать

Сделай решительный шаг вместе со мной,

Если ты действительно веришь,

Что я твой, а ты — моя.

Я знаю, ты боишься, как и я

Потому что я знаю, что любовь может быть такой сильной

И в то же время такой хрупкой,

И нет никакой гарантии,

Что мы не подведем друг друга.

Но я умираю от желания попробовать,

Я умираю от желания попробовать.

В моих объятиях ты будешь в безопасности,

Каждый день я прокладываю мост к твоему сердцу

Я отдам тебе все,

Но я не буду лгать,

Потому что никто не может дать обещания,

Что любовь когда-нибудь научится летать,

Когда-нибудь научится летать…

Но я умираю от желания попробовать

(Потому что никто не может дать обещания)

(Что любовь когда-нибудь научится летать) Да…

Я умираю от желания попробовать,

В моих объятиях ты будешь в безопасности,

Каждый день я прокладываю мост к твоему сердцу.

Я отдам тебе все,

Но я не буду лгать,

Потому что никто не может дать обещания,

Что любовь когда-нибудь научится летать.

О, потому что никто не может дать обещания,

Что любовь когда-нибудь научится летать.

Но я умираю от желания попробовать,

Сделай шаг, если ты веришь.

Сан-Марино – Валентина Монетта и Джимми Вильсон «Spirit of the night»

Spirit of the night

Hey, are you the one I dream about?

Baby, I am

I really feel the night

Can take away my doubt

I’ll try and do what I can

Every time I see you smile

There is a sadness in your eyes

Well I’ve been hurt before

I know it’s nothing new and time will make you realize

We always wish for more

We find we’re searching high and low

And always looking for the right time

Together we can make it through the nightIt’s the spirit of the night, spirit of the night

Burning like St. Elmo’s fire

Spirit of the night, takes our feelings so much higher

It’s the spirit of the night

(Spirit of the night, spirit of the night)

We can live our fantasy

Spirit of the night, burning in our ecstasy

Hey, are you the one to take my pain?

Дух ночи

Эй, ты та, о которой я мечтал?

Это я, детка!

Я действительно чувствую, что ночь

Может унести мои сомнения.

Я постараюсь сделать все, что смогу.

Каждый раз, когда я вижу твою улыбку,

Я замечаю грусть в твоих глазах.

Да, когда-то мне причинили боль.

Я знаю, это не ново, но со временем ты все поймешь

Мы всегда стремимся к большему.

Мы поняли, что искали везде и всюду

И вечно ждали подходящего времени.

Вместе мы сможем пережить эту ночь.

Это дух ночи, дух ночи,

Пылающий, как огни Святого Эльма.

Дух ночи обостряет наши чувства до предела.

Это дух ночи, дух ночи

(Дух ночи, дух ночи),

Мы можем осуществить наши мечты,

Дух ночи пылает в огне нашего наслаждения.

Эй, ты та, кто излечит мои раны?

Просто возьми меня за руку.

Когда-то мне причинили боль,

Довериться снова так непросто.

Ты знаешь, что я понимаю тебя.

Рядом с тобой мне стало лучше,

Будущее видится мне прекрасным.

Я прогоню твою тоску.

Итак, больше никаких поисков везде и всюду,

Вечного ожидания подходящего момента.

Вместе мы сможем пережить эту ночь.

Это дух ночи, дух ночи,

Пылающий, как огни Святого Эльма.

Дух ночи обостряет наши чувства до предела,

Утоляет наши тайные желания.

Это дух ночи, дух ночи

(Это чувство кружит мне голову),

Мы можем осуществить наши мечты.

Дух ночи обостряет наши чувства до предела,

Утоляет наши тайные желания.

Это дух ночи, дух ночи

(Это чувство кружит мне голову),

Мы можем осуществить наши мечты.

Пришло время праздника нашей любви,

Мы попали под лучи ее света,

Мы во всеуслышание обращаемся ко вселенной:

Просто позволь нашим душам летать.

Мы сможем написать новую главу,

Самую лучшую в нашей жизни

Хорватия – Жак Худек «My friend»

My Friend

There are only two ways

to live your life,

One is as though

nothing is a miracle. The other is as though

everything’s a miracle.

There’s a miracle my friend

And it happens every day

Hold out your hand

Don’t let it slip away

Io so che esiste

Guarda meglio su

Ritorna ogni giorno

Promettendo sempre piu

After the rain

Nasce il sole

I pray you’ll see the light

And find your way

La forza del destimo

Che e in te

Do your best

Take a chance

Dare to dream

And make it real

Segui la verita

Via della liberta

My friend, my friend

Don’t let go

Let it flow

Credi nel miracolo

For the miracle

That I’m talking of

Is the life that we’re given

La vita vincera

I pray you’ll see the light

And find your way I pray

La forza del destimo

Che e in te

Do your best

Take a chance

Dare to dream

And make it real

Segui la verita

Via della liberta

My friend, my friend

My friend, my friend

My friend

Мой друг

Есть два способа

Прожить вашу жизнь

Вы можете жить так,

Словно чудес не бывает

И вы можете жить так,

Будто все в этом мире — чудо.

Протяните руку

И не дай этому ускользнуть, не упусти

Мне известно, я знаю, в чем суть

Взгляни более пристально

На каждый свой день

Он обещает гораздо большее

После дождя

Взойдет солнце

Я молю о том, чтобы ты увидел свет

И обрел, нашел свой путь

Сила судьбы

Таится, находится в вас

Сделай все, что ты можешь

Ну упусти шанс, используется его

Осмелься мечтать

И осуществи свою мечту

Следуй за правдой

Это путь свободы

Мой друг, мой друг

Не отпускай это чувство

Дай ему взлететь

Поверь в чудеса

Ради чуда

О котором я говорю

И дана нам жизнь

Жизнь побеждает

Я молю о том, чтобы ты увидел свет

И обрел, нашел свой путь, я молюсь

Сила судьбы

Таится, находится в вас

Сделай все, что ты можешь

Не упусти шанс, используй его

Осмелься мечтать

И осуществи свою мечту (воплоти в жизнь)

Следуй за правдой

Это путь свободы

Мой друг, мой друг

Мой друг, мой друг

Мой друг

Норвегия – Jowst и Александер Вальдманн «Grab the moment»

Grab the moment

While punching on a bag and I’m choking

I’m looking for a sign while they’re stepping on my mind

But I hide behind a simpleminded notion

I try to act cool but I’m boiling

Feeling like a fool that was chosen

Try to keep myself calm while my head was getting bombed

Really need to get that good vibe going

So when it’s all or nothing

I put my nerves in the coffin

So when it’s all or nothing

I put my nerves in the coffin



I’m gonna kill that voice in my head

I don’t care about falling

I’m gonna grab the moment

Getting kinda heavy on my shoulders

Try to stand straight but I’m boneless

Got a pocketful of pros while I’m walking on my toes

And I’m coping with a map that is roadless

Got eyes in my neck but I’m absent

I’m quiet in a corner seeking action

I wanna be bold but I’m only getting old

I need to stop drowning in distractions

So when it’s all or nothing

I better get that good vibe buzzing

So when it’s all or nothing

I get that good vibe buzzing



I’m gonna kill that voice in my head

I don’t care about falling

I’m gonna grab the moment



Hidden deep in that beat

There’s a calling for that leap

Got no control but I know

There’s a fire in my soul



I’m gonna kill that voice in my head

I don’t care about falling

I’m gonna grab the moment

I’m gonna grab the moment

Не упущу момент

Меня читают словно открытую книгу,

При этом ударяя как боксёрскую грушу, и я задыхаюсь.

Я ищу знак, пока об мою душу вытирают ноги,

Но я прячусь за очень простой идеей:

Я пытаюсь изображать невозмутимость, хотя внутри всё закипает,

Чувствую себя глупцом, но избранным.

Пытаюсь сохранять внутреннее спокойствие, хотя в голове настоящая бомбардировка.

Мне в самом деле нужны положительные эмоции!

Поэтому когда всё поставлено на карту,

Я прячу свои нервы в коробочку.

Поэтому когда всё поставлено на карту,

Я прячу свои нервы в коробочку.

Я заставлю умолкнуть этот голос в моей голове.

Меня не волнует возможность неудачи,

Я не упущу свой момент!

На плечи начинает давить тяжесть,

Пытаюсь стоять прямо, но я мягкотелый.

У меня целая куча сильных сторон, при этом я хожу на цыпочках

И неплохо справляюсь с картой, на которой не отмечены дороги.

У меня глаза на затылке, но я рассеянный.

Я тихо сижу в уголке, при этом стремясь к динамике.

Я хочу быть смелым, но лишь старею,

Нужно перестать поддаваться отвлекающим манёврам.

Поэтому когда всё поставлено на карту,

Мне нужны положительные вибрации.

Поэтому когда всё поставлено на карту,

Я ощущаю положительные вибрации.



Я заставлю умолкнуть этот голос в моей голове.

Меня не волнует возможность неудачи,

Я не упущу свой момент!



В этом бите есть глубоко скрытый

Призыв к прорыву.

Я не контролирую себя, но я знаю,

Что в моей душе – огонь.



Я заставлю умолкнуть этот голос в моей голове.

Меня не волнует возможность неудачи,

Я не упущу свой момент!

Швейцария – Тимебель «Apollo»





Apollo

Like a bullet in my chest,

You’re written, bound and etched

Forever in my mind

We are fading in our hands

Lost somewhere in a wasteland

Not knowing up from down

But when the walls are caving

And the world keeps turning

We got the love, we got to love

Now I will never let you go

All the words won’t make me fold

It is never easy

I’ll follow you, Apollo

Now I will never let you go

Give it time and we will grow

Ain’t no fun in easy

I’ll follow you, Apollo

I’ll follow you, Apollo

I wear my heart on my sleeve

You do the same for me

When autumn comes around

But when the walls are caving

And the world keeps turning

We got the love, we got to love

Now I will never let you go

All the words won’t make me fold

It is never easy

I’ll follow you, Apollo

Now I will never let you go

Give it time and we will grow

Ain’t no fun in easy

I’ll follow you, Apollo

So don’t pull the rug from underneath us

We’re in trouble babe, but we got the love

Don’t pull the rug from underneath us

Crashing down fast, as fragile as glass

But what are we now if we never tried?

What are we now?

I will never let you go

Give it time and we will grow

It is not supposed to be easy

Now I will never let you go

Give it time and we will grow

Ain’t no fun in easy

I’ll follow you, Apollo

You, Apollo

It is never easy

I’ll follow you, Apollo

I’ll follow you, Apollo

You, Apollo

It is never easy

I’ll follow you, Apollo

I’ll follow you, Apollo

Аполлон

Как пуля в моей груди

Ты записан, прикован, выжжен

Навсегда в моей голове

Мы исчезаем в объятиях

Потерянные в пустоши

Не отличаем небо от земли

Но когда стены рушатся,

И мир все еще вращается,

Мы должны любить, должны любить

Я теперь никогда не отпущу тебя

Никакие слова не заставят меня cвернуть

Это никогда не было просто

Я пойду за тобой, Аполлон

Я теперь никогда не отпущу тебя

Дай время, и мы вырастем

То, что дается легко — неинтересно

Я пойду за тобой, Аполлон

Я пойду за тобой, Аполлон

Я держу сердце нараспашку

Будь так же честен со мной

Когда наступает осень

Но когда стены рушатся,

И мир все еще вращается,

Мы должны любить, должны любить

Я теперь никогда не отпущу тебя

Никакие слова не заставят меня свернуть

Это никогда не было просто

Я пойду за тобой, Аполлон

Я теперь никогда не отпущу тебя

Дай немного времени, и мы вырастем

То, что дается легко — неинтересно

Я пойду за тобой, Аполлон

Так что не выбивай почву из-под ног

У нас проблемы, но все еще любовь

Так что не выбивай почву из-под ног

Падать быстро, мы разобьемся как стекло

Но кто мы сейчас, если мы никогда не пытались?

Кто мы сейчас?

Я теперь никогда не отпущу тебя

Дай время, и мы вырастем

Это не должно быть легко

Я теперь никогда не отпущу тебя

Дай время, и мы вырастем

То, что дается легко — неинтересно

Я пойду за тобой, Аполлон

Ты, Аполлон

Это никогда не было просто

Я пойду за тобой, Аполлон

Я пойду за тобой, Аполлон

Ты, Аполлон

Это никогда не было просто

Я пойду за тобой, Аполлон

Я пойду за тобой, Аполлон

Белоруссия – Naviband «Historyja Majho Zyccia»





Гісторыя майго жыцця

Колькі дзён, колькі спатканняў

Новыя вобразы і гарады

Шэраг падзей, нас пакідае

У сэрцы трымаем

Iдзем далей

Гісторыя майго жыцця

Будзе свяціць яшчэ ярчэй

У нашай крыві сонца зайграе

Уся прыгоажосць тваіх вачэй

Дзе будзеш ты – я адшукаю

Яркія моманты знойдзем хучэй

Сенняшні дзень, стане пачаткам

Новых жаданняў, лепшых ідэй

Гісторыя майго жыцця

Будзе свяціць яшчэ ярчэй

У нашай крыві сонца зайграе

Уся прыгоажосць тваіх вачэй

История моей жизни

Сколько дней, сколько встреч

Новые образы и города

Все, что произошло, уходит от нас

Но мы храним это в сердце

И идем дальше

История моей жизни

Будет светить еще ярче

В нашей крови солнце заиграет

Вся красота твоих глаз

Где будешь ты — я отыщу

Яркие моменты мы быстро найдем

Сегодняшний день, станет началом

Новых желаний, лучших идей

История моей жизни

Будет светить еще ярче

В нашей крови солнце заиграет

Вся красота твоих глаз

Болгария – Кристиан Костов «Beautiful mess»

Beautiful mess

When the world shakes us,

Trying to take us out of line

Fear of tomorrow

Feelings we borrow for a time

Water so deep, how do we breath

How do we climb?

So we stay in this mess,

This beautiful mess tonight



And we don’t have a thing to lose

No matter what they say or do

I don’t want nothing more,

Our love is untouchable



Even in the line of fire,

When everything is on the wire

Even up against the wall,

Our love is untouchable



Our love is untouchable



When the colours turn grey

And the lights all fadeto black again

We’re in over our heads

But somehow we make it back again



Water so deep,

How do we breath

How do we climb?

So we stay in this mess,

This beautiful mess tonight



And we don’t have a thing to lose

No matter what they say or do

I don’t want nothing more,

Our love is untouchable



Even in the line of fire,

When everything is on the wire

Even up against the wall,

Our love is untouchable



Even in the line of fire,

When everything is on the wire

Even up against the wall,

Our love is untouchable



Our love is untouchable

Прекрасное недоразумение

Когда мир встряхивает нас,

Пытается сбить нас с пути

Страх завтрашнего дня

Чувства, которые Мы временно одалживаем

Вода такая глубокая, как мы дышим?

Как нам подняться?

И мы остаемся в беспорядке,

В этом прекрасном недоразумении сегодня ночью



И нам нечего терять

Неважно, что они говорят или делают

Я не хочу ничего другого

Наша любовь неприкасаема



Даже на линии огня

Когда все на кону

Даже когда выхода нет

Наша любовь неприкасаема



Наша любовь неприкасаема



Когда цвета теряют яркость

И свет тускнеет, возвращаясь к мраку

Мы беспомощны

Но мы снова как-то выбираемся



Вода такая глубокая,

Как мы дышим?

Как нам подняться?

И мы остаемся в беспорядке,

В этом прекрасном недоразумении сегодня ночью



И нам нечего терять

Неважно, что они говорят или делают

Я не хочу ничего другого

Наша любовь неприкасаема



Даже на линии огня

Когда все на кону

Даже когда выхода нет

Наша любовь неприкасаема



Даже на линии огня

Когда все на кону

Даже когда выхода нет

Наша любовь неприкасаема

Эстония – Койт Тооме и Лаура «Verona»

Verona

Sleeping all alone

You wake up with a bottle in your hands

No sound of serenade

Cause we both know we lost our game

I was always high on loving you

Before the romance turned to drama

Like Romeo and Juliet once before

We are lost in Verona

Learning through the scars

Will make you stronger time is the proof

I´m not a loner kind

I know I just can’t get over you

I was always trying to tell the truth

Before the romance turned to drama

I hoped the best in me was always you

Before we lost our Verona

We are lost

Lost in the crowd of the street

We are lost

Like two sailing boats in the sea

We are lost

Cause sometimes we building and burning down love

We have lost our Verona

We lost and we found our Verona

We are lost in Verona

Reckless type of love

Reckless type of love

We never said: I´m sorry

We never said: enough

This western type of woman

Western type of man

Disappeared in Verona

We lost and we found our Verona

We are lost in Verona

We are lost

Lost in the crowd of the street

We are lost

Like two sailing boats in the sea

We are lost

Cause sometimes we building and burning down love

We have lost our Verona

We lost and we found our Verona

We are lost in Verona





Верона

Засыпая в одиночестве,

Ты просыпаешься с бутылкой в руках.

Не слышно серенад,

Потому что мы оба знаем: мы проиграли в нашей игре.

Любовь к тебе дарила мне состояние эйфории

До того, как романтическая история превратилась в драму.

Как когда-то Ромео и Джульетта,

Мы потерялись в Вероне.

Болезненный опыт

Делает тебя сильнее, как показывает время.

Я не из тех, кто любит одиночество,

Я знаю, что просто не могу забыть тебя.

Я всегда старался быть честным

До того, как романтическая история превратилась в драму.

Я думал, что ты воплощаешь собой лучшее во мне

До того, как мы потерялись в Вероне.

Мы потерялись,

Потерялись в уличной толпе.

Мы потерялись,

Словно две лодки в море.

Мы потерялись,

Просто иногда мы создаем, а потом сжигаем любовь.

Мы потеряли нашу Верону.

Мы потеряли и обрели нашу Верону,

Мы потерялись в Вероне.

Такая любовь безрассудна,

Такая любовь безрассудна,

Мы не говорили “прости”,

Мы не говорили “довольно”.

Такой западный тип женщин,

Западный тип мужчин

Исчез в Вероне.

Мы потеряли и обрели нашу Верону,

Мы потерялись в Вероне.

Мы потерялись,

Потерялись в уличной толпе.

Мы потерялись,

Словно две лодки в море.

Мы потерялись,

Просто иногда мы создаем, а потом сжигаем любовь.

Мы потеряли нашу Верону.

Мы потеряли и обрели нашу Верону,

Мы потерялись в Вероне.

Израиль – Имри Зив «I feel alive»



Don’t Come Easy

Days go by my window

World slows down as it goes

Goodbye to last night

Lost love out of sightCan’t you help me see? (They won’t get right)

Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Alive, alive, alive



Waking in the snow

Tracing steps with you

Swimming through the snow

Wrapped in, proud we’ll go

Can’t you help me see? (They won’t get right)



Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Alive, alive, alive



Can you feel it’s call through me

I’m the one that you seek

All you need is so much, I’m just waiting on

Freedom is within you

Giving makes us feel good

Hello to our people

Say hello to the future

Freedom is within you

Giving makes us feel good

Hello to our people

Say hello to the future

Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Loving every minute cause you make me feel so alive, alive

Alive, alive, alive

Loving every minute cause you make me feel so alive

Alive

Loving every minute cause you make me feel so alive

Alive, alive, alive





Не так просто

За окном проходят дни,

Мир вращается всё медленней.

Попрощался с прошлой ночью,

Потерял любовь из виду.

Не поможешь ли мне разглядеть ее? (Они не смогут понять…)

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу, живу,

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу,

Живу, живу, живу…

Проснуться на снегу,

Вместе с тобой напасть на след,

Плыть, рассекая снежную гладь…

Закутавшись, гордые, мы двинемся дальше.

Не поможешь ли мне увидеть? (Они не смогут понять…)

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу, живу,

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу,

Живу, живу, живу…

Чувствуешь ли ты, я зову тебя,

Я тот, кого ты ищешь.

Тебе нужно так много, я просто жду,

Свобода – внутри тебя самой.

Нам хорошо, когда мы чем-то делимся,

Скажи всем “Здравствуй”,

Поприветствуй будущее.

Свобода – внутри тебя самой.

Нам хорошо, когда мы чем-то делимся,

Скажи всем “Здравствуй”,

Поприветствуй будущее…

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу, живу,

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу,

Живу, живу, живу…Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу, живу,

Обожаю каждую минуту, потому что с тобой я по-настоящему живу,

Живу, живу, живу