Хорошо забытое старое: Кейт Миддлтон носит одинаковые костюмы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У всех у нас есть любимые вещи, которые мы готовы надевать снова и снова. Кейт Миддлтон известна тем, что в отличие от многих знаменитостей, может появиться дважды в одном наряде на публике. И последний ее выход в свет — тому очередное доказательство.

Минувшим днем герцогиня Кембриджская открывала детский центр «Дом Роналда Макдоналда» в Лондоне: на официальном мероприятии супруга принца Уильяма появилась в синем костюме Rebecca Taylor.

Журналисты и интернет-пользователи тут же подметили, что Кэтрин надела костюм аж в третий раз: такой степени демократичности она себе до этого не позволяла. В такой же твидовой «двойке», которая, надо сказать, очень удачно сидит на Кейт, принцесса посещала благотворительное событие Scott-Amundsen Centenary Race в 2012 году и полицейский колледж во время поездки в Новую Зеландию в 2014 году.

Герцогиня Кембриджская

Однако, при ближайшем рассмотрении оказалось, что костюмы просто очень похожи: они сшиты из одинаковой ткани и имеют синонимичный силуэт. Очевидно, осознав, что этот наряд — беспроигрышная классика, Кэтрин заказала такой же, но с легкими изменениями в дизайне. Впрочем, аксессуары и туфли она каждый раз подбирает новые: в этот раз компанию «дежурному» костюму герцогини составили темно-синие замшевые лодочки.

Джерело: graziamagazine.ru