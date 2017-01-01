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    И года не прошло: Джоли собралась замуж – СМИ

    • Сьогодні, 15:06
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    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли

    Имя избранника актрисы не разглашается

    У 41-летней американской актрисы Анджелины Джоли, которая в сентябре 2016 года подала на развод с 53-летним актер Брэдом Питтом, закрутила роман с британским миллиардером. Имя избранника Джоли, не разглашается.

    По информации InTouch, Анджелина еще в 2016 году познакомилась с новым мужчиной через общих друзей. С тех пор у пары завязались отношения.  

    Инсайдеры уверяют, что актриса хочет поскорее развестись с Питтом и узаконить новые отношения. Кроме этого, источники заявляют, что Джоли собирается представить жениха своим чадам, но при этом переживает: примут ли нового избранника ее дети. 

    Отметим, у Брэда Питта и Анджелины Джоли есть шестеро детей, приемные – 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 11-летняя Захара и биологические – 10-летняя Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.

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