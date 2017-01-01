И снова скандал: один из фаворитов «Евровидения-2017» выступал в Крыму после аннексии

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Выступление Кристиана на международном конкурсе под угрозой срыва?

Представитель от Болгарии на «Евровидении-2017» и уроженец Москвы Кристиан Костов принимал участие в концерте по случаю Дня защиты детей, который прошел 1 июня 2014 года в оккупированном Россией Крыму.

На сцене конкурса Кристиан должен исполнить песню Beautiful Mess во втором полуфинале. Подготовкой Кристиана к конкурсу занималась та же команда, которая помогла в прошлом году Поли Генове занять 4 место на конкурсе.

Видео с концерта в оккупированном Россией Крыму опубликовали пользователи соцсети, пишет канал 24.

На "Евровидении" в Киеве за Болгарию выступает москвич Кристиан Костов.



Так вот. Он был в Крыму после "аннексии". (видео от 1 июня 2014) pic.twitter.com/FrlUiMLsuO — La Russie parle (@Russia_calls) 10 мая 2017 г.

Заметим, что на полном видео того мероприятия действительно присутствует Кристиан (на кадрах с 34:55).

Как известно, Кристиан Костов является уроженцем Москвы и сейчас там живет. В комментарии одному из пропагандистских ресурсов он это подтвердил и передал столице России привет.

Справка Scotch:

Кристиан Костов (Kristian Kostov) родился в Москве в 2000 году.

Его мать казашка, а отец болгарин, видели творческий потенциал парня с детства.

Поэтому в 2016 году решили отдать его в студию «Непоседы», где он начал свое обучение.

В том же году выступал в Кремлевском дворце вместе с Юлией Началовой, участвовал в многочисленных концертах на различных площадках Москвы и зарубежья. В составе группы «Непоседы», Кристиан стал участником церемонии открытия конкурса «Евровидение» в Москве.

В 2011 году стал обладателем гран-при на детском международном конкурсе «Sound Kids», а в следующем году представлял Болгарию на Детской Новой волне, где занял 7 место. В 2013 году Кристиан стал участником первого сезона российского шоу "Голос. Дети" на Первом Канале, его наставником стал победитель Евровидения 2008 - певец Дима Билан.

Успешно пройдя все этапы, Костов вышел в финал проекта, где занял второе место. Летом 2015 года в возрасте 15 лет он принял участие в 4-м сезоне шоу талантов «The X Factor Bulgaria», где став самым молодым участником, занял второе место.

В следующем году подписал контракт с музыкальным лейблом Virginia Records, и выпустил свой первый сингл. В марте 2017 года стало известно, что Кристиан Костов представит Болгарию на Евровидении в Киеве.



