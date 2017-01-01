«И в горе, и в радости». Свадьба Джамалы и крымско-татарские обычаи

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Джамала и Бекир Сулейманов. Свадебное фото

Джамала выбрала для церемонии белое платье в пол, с открытыми плечами и прозрачными рукавами с кружевом

26 апреля украинская певица и победительница Евровидения Джамала вышла замуж. Какие крымско-татарские традиции и обряды были соблюдены при бракосочетании, изучал «Главком».

Крымско-татарский свадебный обряд состоит из нескольких важных этапов: разрешение родителей на заключение брака, помолвка с приглашенными сватами – сез кесим, окончательный договор закреплённый молитвой - агъыр нишан, свадебный обряд – никях , послесвадебные гуляния – туй. Как и обещала Джамала, её свадьба прошла в национальных традициях. В соответствии с мусульманскими религиозными обрядами, церемония никях прошла в Исламском культурном центре Киева. Почетными гостями на бракосочетании стали родители и свидетели молодых, а также известный мусульманский муфтий - Саид Исмагилов.

Испокон веков мусульманские свадебные платья должны быть закрытыми, запрещены полупрозрачные ткани, броские и сочные цвета, девушки отдают предпочтения нежным и пастельным оттенкам, которые должны стать олицетворением их чистоты. Волосы невесты во время обряда должны быть обязательно спрятаны под головной убор или шелковый платок, украшенный камнями и бисером.

Джамала и Бекир

Джамала выбрала для церемонии белое платье в пол, с открытыми плечами и прозрачными рукавами с кружевом. На самом никях, как и положено крымско-татарской красавице, у девушки были полностью прикрыты все открытые участки тела. Объемная кружевная накидка очень красиво накрывала плечи и руки невесты, добавив образу невесты ту самую особенную восточную изюминку.

Свадебный наряд крымского татарина внешне выглядит еще более консервативно. Чаще всего, это строгий костюм европейского стиля, преимущество отдается темным неброским цветам. Также жениху положен головной убор, который по желанию может быть расшит национальными узорами.

У мужа Джамалы – Бекира Сулейманова, не менее удачно получилось совместить в своём образе национальные традиции и современную элегантность. Изысканный костюм, классическая белая рубашка с бабочкой, стильная бутоньерка, завершала этот наряд тюбетейка черного цвета – один из основных головных уборов у мусульман.

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Мехир – обязательный подарок, который муж должен сделать жене в оговоренный во время бракосочетания срок. Невыполнение обещания считается тяжким грехом, за который будет спрос на том свете Мулла трижды спрашивает невесту, даёт ли она согласие на брак. Первые два раза девушка должна молчать и только на третий раз может дать свой ответ

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Принято, что после первого свадебного дня невеста остается ночевать в родительском доме, а после второго уже навсегда входит в новую семью

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Источник фото: Instagram