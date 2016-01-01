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    «Игра престолов» стала самым скачиваемым сериалом 2016 года

    • Вчора, 16:22
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    Портал TorrentFreak, подводя итоги уходящего года, назвал сериалы, особенно популярные на торрентах в 2016 году.

     В пятый раз подряд ежегодный рейтинг сериалов, которые больше всего скачивают с торрентов, возглавила «Игра престолов».

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    «Серебро» рейтинга отошло «Ходячим мертвецам», а вот на третьей строчке списка самых скачиваемых сериалов 2016 года оказался новичок – первый сезон «Мир дикого Запада» HBO. Замыкает топ-10 новый проект экс-ведущих Top Gear – автомобильное шоу The Grand Tour.

    Полностью список самых скачиваемых сериалов 2016 года по версии TorrentFreak выглядит следующим образом:

    • «Игра престолов»
    • «Ходячие мертвецы»
    • «Мир Дикого Запада»
    • «Флэш»
    • «Стрела»
    • «Теория большого взрыва»
    • «Викинги»
    • «Люцифер»
    • «Форс-мажоры»

    Джерело: popcornnews

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