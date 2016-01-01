«Игра престолов» стала самым скачиваемым сериалом 2016 года

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Портал TorrentFreak, подводя итоги уходящего года, назвал сериалы, особенно популярные на торрентах в 2016 году.

В пятый раз подряд ежегодный рейтинг сериалов, которые больше всего скачивают с торрентов, возглавила «Игра престолов».

«Серебро» рейтинга отошло «Ходячим мертвецам», а вот на третьей строчке списка самых скачиваемых сериалов 2016 года оказался новичок – первый сезон «Мир дикого Запада» HBO. Замыкает топ-10 новый проект экс-ведущих Top Gear – автомобильное шоу The Grand Tour.

Полностью список самых скачиваемых сериалов 2016 года по версии TorrentFreak выглядит следующим образом:

«Игра престолов»

«Ходячие мертвецы»

«Мир Дикого Запада»

«Флэш»

«Стрела»

«Теория большого взрыва»

«Викинги»

«Люцифер»

«Форс-мажоры»

Джерело: popcornnews