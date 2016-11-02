Именем победительницы «Евровидения» назвали новый вид тюльпанов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале 2017 года голландская компания по выращиванию тюльпанов вывела новый сорт цветов и назвала его в честь украинской певицы Джамалы.

Об этом певица сообщила в соцсети:

«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!» - написала певица.