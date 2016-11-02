  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Именем победительницы «Евровидения» назвали новый вид тюльпанов

    • Сьогодні, 16:16
    • Розсилка

    В начале 2017 года голландская компания по выращиванию тюльпанов вывела новый сорт цветов и назвала его в честь украинской певицы Джамалы.

    Об этом певица сообщила в соцсети:

    Читайте також

    «Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!» - написала певица.

    Читайте також
    Джамала Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ