Ингрет Костенко призналась, как Потап ведет себя на репетициях

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Участница команды Потапа рассказала, как звездный тренер относится к своим подопечным

«Космическая» Ингрет Костенко из команды Потапа с самого детства пишет музыку и сказки о выдуманном мире. На «слепых прослушиваниях» девушка буквально заворожила тренеров магическим исполнением песни «Пташечка» и развернула все четыре кресла. В канун первого прямого эфира «Голосу країни-7» Ингрет рассказала о работе с Потапом.

«Потап мне очень близок по духу, потому что он - человек с юмором, может пошутить, отнестись к какой-то ситуации легко, и в то же время с серьёзными намерениями. Мне очень нравится, что он даёт свободу и не пытается кардинально переделать своих подопечных. Однажды он сказал мне: «Малая, давай, иди на сцену и делай всё, что хочешь». Я так запомнила эту фразу. Теперь я себя чувствую свободно на сцене, не боюсь», - рассказала Ингрет.