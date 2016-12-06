Инсайдеры: Дрейк был влюблен в Дженнифер Лопес с детства

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У Джей Ло и молодого рэпера все серьезно

Роман 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летнего Дрейка, который многие вначале приняли за шутку, развивается стремительно: по заявлениям источников, близких к Дрейку, он много времени проводит в особняке певицы и едва ли не подумывает о переезде.

Друзья музыканта подчеркивают, что эти отношения на руку обоим. Имиджу Джей Ло, до недавних пор встречавшейся с той-боем, не повредит роман с 30-летним рэпером, который регулярно входит в списки самых сексуальных знаменитостей. А Дрейк — по словам его неназванных друзей — в восторге от возможности осуществить свою детскую мечту. Оказывается, он еще подростком влюбился в Дженнифер и никогда не забывал об этом увлечении.

Джерело: graziamagazine.ru