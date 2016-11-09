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    Инсайдеры: Мелания Трамп не хотела быть Первой леди

    • Сьогодні, 12:35
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    Кажется, выяснилась настоящая причина отказа Мелании Трамп переезжать в Белый дом.

    Если раньше таблоиды твердили, что супруга президента США отложила переезд в Вашингтон из-за десятилетнего сына (Мелания хочет, чтобы Бэррон доучился год в школе), то сейчас выяснилось, что Трамп просто не нравится быть Первой леди.

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    Об этом изданию US Weekly сообщил близкий друг Мелании стилист Филипп Блох: по его словам Трамп очень несчастна и не хотела такой жизни: «Жизнь Первой леди страны не была её мечтой. После выборов Меланья очень несчастна. Она тоскует по прежней жизни. Даже Бэррону тяжело вытащить ее из дома «, — рассказал инсайдер. Также он сообщил, что такая жизнь — мечта исключительно Дональда, а Мелания просто следовала за ним.

    Мелания Трамп
    Джерело: graziamagazine.ru
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