Инсайдеры: на время «Евровидения-2017» Юлию Самойлову вычеркнут из черных списков

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Певицу Юлию Самойлову, которая в мае представит Россию на «Евровидения-2017» в Киеве, временно исключат из черных списков.

Это позволит ей беспрепятственно въехать на территорию Украины. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Соответствующая договоренность якобы достигнута между Киевом и организаторами музыкального конкурса, пишет Апостроф.

«Европейский вещательный союз полностью понимает и уважает законы Украины. И этот вопрос (участия Юлии Самойловой) должен решаться властями страны. С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса «Евровидение", мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии», — цитируют СМИ исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда. О том, что Самойлова сможет приехать в Киев СМИ РФ якобы сообщили инсайдеры, близкие к киевским организаторам конкурса.