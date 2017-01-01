Инсайдеры раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон

Стройная фигура герцогини Кембриджской всегда вызывала восторг у поклонников королевской семьи, однако недавно Кейт Миддлтон похудела настолько, что фанаты всерьез обеспокоились состоянием ее здоровья.

Однако паниковать не надо: выяснилось, что супруга принца Уильяма просто-напросто тщательно следит за весом, и, обнаружив даже лишний килограмм, сразу садится на диету.

По признанию шеф-повара Кенсингтонского дворца Кэролайн Робб, обычно Кейт ни в чем себе не отказывает, экономя калории на завтраках (что, говорят, в корне неправильно). Однако, как только герцогиня Кембриджская поймет, что недостаточно стройна, в ход идет тяжелая артиллерия в виде строжайшей диеты. Итак, во времена «похудения» завтрак Кейт начинается с зеленого смузи, в состав которого входят шпинат, кориандр, цветная капуста и салат, сок голубики и микроводоросль спирулина, о свойствах которой ходят легенды. Любимые блюда Миддлтон заменяет салатами из свежих овощей, ягодами и миндальным молоком: одним словом, практикует сыроедение. А вот когда Кейт кажется, что ее фигура и килограммы находятся в полном порядке, герцогиня дает себе волю и с удовольствием питается любимым карри и пудингом Toffeе.

Джерело: graziamagazine.ru