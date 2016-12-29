Инсайдеры рассекретили имя нового возлюбленного Скарлетт Йоханссон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, развод Скарлетт Йохансон и Ромена Дориака все-таки состоялся: близкий источник из окружения 32-летней звезды рассказал британской Grazia, что актриса ушла от супруга к другому мужчине.

По словам инсайдера Скарлетт с прошлого лета встречается с 45-летним режиссером Рупертом Сандерсом, с которым вместе работала над фильмом «Призрак в доспехах».

«Теперь ни для кого больше не секрет, что Скарлетт не носит обручальное кольцо, поэтому не за горами и день, когда она появится с Рупертом на публике. Если Скарлетт запала на какого-нибудь парня, то всячески торопит события», — рассказал инсайдер.

Пока неизвестно, когда именно Йоханссон начала встречаться с Рупертом — до или после расставания с Роменом. Как говорят инсайдеры, супруги разошлись еще летом, поэтому возможно, что актриса и не изменяла супругу. Однако, зная натуру Сандерса, не исключено, что он увел Скарлетт специально: все же помнят, как он разбил сладкую парочку Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона в 2012 году?

Напомним, слухи о разводе Скарлетт Йоханссон и Ромена Дориака появились в конце января после «Женского марша» в Вашингтоне: тогда на пальце у актрисы не заметили обручального кольца.

Однако уже на следующий день супруги (бывшие?) появились на открытии выставки An Uncanny Likeness в нью-йоркском музее Simon Lee Gallery. Так что же между ними происходит?