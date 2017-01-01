Иранское телевидение закрасило откровенное платье Шарлиз Терон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда звезды наряжаются на красную дорожку вряд ли они задумываются о том, что их платье может кому-то не прийтись по душе.

Как показала практика, зря: транслируя кинопремию «Оскар» иранское телевидение посчитало образ Шарлиз Терон чересчур откровенным и заретушировало его во время прямого эфира.

Актриса вышла на сцену вместе с Ширли Маклейн: они объявляли победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (победил, кстати, иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Коммивояжер»). И если в закрытом черном наряде Ширли иранские цензоры не нашли ничего вызывающего, то вот декольте и открытые руки Шарлиз пришлось закрасить. Причем, делалось это разными способами — то размытым квадратом, то черной краской, повторяющей силуэт актрисы.

Внимание к этой ситуации привлекла активистка Масих Алинежад, противостоящая иранскому закону, обязывающему девочек покрывать свое тело с семи лет. Она выложила видео к себе на Фейсбук и подписала так: «Женщины любых религиозных воззрений могут быть высечены и арестованы в Иране лишь за то, что не носят «правильный хиджаб».

Джерело: graziamagazine.ru