Ирина Билык о Максиме Папернике: Бог захотел снять себе клип и выбрал лучшего режиссера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица и режиссер были друзьями с юности

Новость о том, что 47-летнего Макса Паперника не стало, появилась в сети вечером 19 февраля и наповал сразила его многочисленных друзей из кино и эстрады – ушел он тихо, ничего никому не сказав.

О своей болезни режиссер не говорил никому. Поэтому для многих новость о том, что Макс долго болел, стала шоком.

Он страдал молча, стиснув зубы и не прося ни у кого помощи, рассказали в окружении Паперника. Ведь больше всего на свете Максим боялся, что о его недуге узнает мама. Режиссер говорил родным, что едет в командировку, а сам ложился в больницу…

Но после рождества здоровье Паперника резко ухудшилось. Три недели он лежал в реанимации в «Борисе» и вот его не стало… Детей у режиссера не было, так что организацию похорон взяли в свои руки его ближайшие друзья, среди которых и Ирина Билык.

«Бог захотел снять себе клип и выбрал лучшего режиссера, – сказала певица. – У меня есть подозрения, что он поздно обо всем узнал. Осенью я хотела предложить ему снять клип, но он сказал по телефону, что очень занят: «Работаю не в Украине, мотаюсь туда-сюда. Надо закончить фильм. А вот приеду – увидимся и обо всем поговорим!» Обеспокоиться поводов не было: веселый голос, ни намека на грусть. А потом… Резкая боль в душе, ведь Макс – часть моей жизни – ушел…»

Певица призналась, что перед смертью близкого друга увидела плохой сон.

«Я узнала все, когда Максим был без сознания и к нему не пускали. Мне позвонил Андрей Данилко, мы хотели верить, что все обойдется... Но за два дня до смерти Макса мне приснился плохой сон, и я поняла, что все очень плохо (когда кто-то должен уйти, мне снится, что выпадают зубы)», – рассказала Ирина, пишет КП.