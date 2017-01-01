Ирина Билык пристыдила Тину Кароль

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Ирина Билык, которая 6 апреля отпраздновала свой 47-й день рождения, защитила Светлану Лободу от нападок Кароль.

В недавнем скандале, разразившемся после выхода в эфир одного из эпизодов телевизионного вокального шоу «Голос країни-7», Ирина Билык встала на защиту Светланы Лободы.

Напомним, что во время одного из эфиров участница шоу Анастасия Малашкевич исполнила популярную композицию из репертуара Светланы Лободы. Тине Кароль настолько понравилось исполнение Малашкевич, что она предложила оригиналу должен послушать, как нужно исполнять эту песню.

Комментарий певицы настолько возмутил Лободу и ее команду, что продюсер певицы Нателла Крапивина не удержалась и написала гневный пост на своей страничке в соцсети:

«Буду краткой: очень жаль, что человек, который сидит в «Голосе» так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности».

Ирина Билык также не осталась в стороне и сразу после скандала написала в соцсети, что её удивило поведение других членов жюри. По мнению певицы, члены жюри должны были поставить на место Тину Кароль.

«Это не только мое мнение, мнение многих исполнителей в Украине. Если об этом говорят почти все, то я думаю, что Тине стоит задуматься над этим», - заявила Билык в недавнем интервью программе «Светская жизнь».