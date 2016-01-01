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    Шоу-біз

    Ирина Билык призналась, что воровала в детстве

    • Вчора, 18:09
    • Розсилка

    Об этом украинская певица рассказала во время съемок программы «СуперИнтуиции»

    Во время съемок программы популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Ирина Билык рассказали о своем прошлом.

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    Отгадывая категорию «библиотекарь», Ирина Билык вспомнила о своей школьной любви к библиотекам. 

     – Когда-то давно я ходила туда, чтобы воровать фотографии любимых артистов! – призналась Ирина Билык. – Я садилась, открывала журнал «Кино», делала вид, что читаю, а сама тоненьким лезвием вырезала фотки Александра Абдулова, Михаила Боярского. У меня дома все стены были обклеены снимками актеров и певцов. Помню, я ужасно переживала, что кто-нибудь из библиотеки придет ко мне домой, увидит эту стенку и поймет, что все эти дыры в журналах появляются благодаря мне! 

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