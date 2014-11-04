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    Шоу-біз

    Ирина Билык снялась в новом клипе Димы Коляденко

    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка

    Украинский хореограф, телеведущий и певец Дима Коляденко заинтриговал своих поклонников новой песней под названием «Песня без слов».

    «Песня без слов» – это баллада о страсти, боли, одиночестве и жизни с чистого листа.

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    Она кардинально отличается от веселого амплуа артиста, в котором его привыкли видеть на концертах и по телевизору.

    Сам певец признался, что даже такой жизнерадостный человек как он иногда плачет. А плакать Коляденко будет по экс-возлюбленной Ирине Билык, которая по словам артиста, сыграла главную роль в видеоклипе.

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