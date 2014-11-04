Ирина Билык снялась в новом клипе Димы Коляденко

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Украинский хореограф, телеведущий и певец Дима Коляденко заинтриговал своих поклонников новой песней под названием «Песня без слов».

«Песня без слов» – это баллада о страсти, боли, одиночестве и жизни с чистого листа.

Она кардинально отличается от веселого амплуа артиста, в котором его привыкли видеть на концертах и по телевизору.

Сам певец признался, что даже такой жизнерадостный человек как он иногда плачет. А плакать Коляденко будет по экс-возлюбленной Ирине Билык, которая по словам артиста, сыграла главную роль в видеоклипе.