Ирина Шейк и Брэдли Купер назначили дату свадьбы

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Пожалуй, это будет самым громким событием года

Новый год для Ирины Шейк и Брэдли Купера, определенно, станет одним из самых счастливых: пара не только впервые станет родителями, но и сыграют свадьбу.

30-летняя модель уже продемонстрировала помолвочное кольцо (актер, как мы помним, не поскупился на бриллианты), а теперь стала известна и дата предстоящего торжества. По слухам церемония пройдет уже в конце августа, а вот место по‑прежнему неизвестно.

Напомним, роман Брэдли Купера и Ирины Шейк начался в апреле 2015 года. В начале ноября прошлого года появились первые слухи о предстоящей свадьбе влюбленных, а уже 30 ноября на показе Victoria’s Secret стало известно, что модель беременна. Это будет первый ребенок как для Ирины, так и для Брэдли. Впрочем, для Шейк и брак станет первым, а вот Купер уже был женат на актрисе Дженнифер Эспозито, с которой прожил четыре года.

Джерело: graziamagazine.ru